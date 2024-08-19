Vodafone CallYa Digital mit 60 Euro Startguthaben

Vodafone kündigt aktuell eine frische Werbeaktion für CallYa Digital an, die am 22. August 2024 beginnen soll und am 3. Oktober 2024 endet.

In diesem Zeitraum erhalten alle Neukunden, die sich für eine CallYa Digital Prepaid-Karte entscheiden, ein Startguthaben von 60 Euro. Damit sind die ersten 3 Monate für die Kunden kostenlos. Um von diesem Angebot zu profitieren, müssen Neukunden den Aktionscode „BONUS60“ verwenden.

Der Tarif CallYa Digital bietet untern anderem Zugang zu 4G|LTE Max- und dem 5G-Netz. Mit dem Tarif erhalten User zudem 30 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und EU-Roaming für 20 Euro pro vier Wochen. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Zu den Vodafone CallYa-Tarifen →

