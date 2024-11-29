Vodafone GigaTV: 99 Filme zu je 0,99 Euro

Vodafone lädt seine GigaTV-Kunden zu einer Aktion ein: Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 können Nutzer im Rahmen des Black Weekends 99 „Top-Filme“ für nur je 0,99 Euro Cent pro Stück ausleihen. Die Aktion bietet von romantischen Komödien bis hin zu Horrorfilmen ein breites Spektrum an Filmen. Zu den erwähnenswerten Filmempfehlungen gehören:

Beautiful Wedding

Sting

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes

Back to Black

Arthur der Große

Civil War

Miller’s Girl

The Wasp

The Zone of Interest

Jurassic World Dominion

How To Train Your Dragon

Imaginary

Gangster Squad

Die Känguru-Verschwörung

The Grinch

Der Zugang zur Vodafone Videothek ist zusammen mit dem GigaTV-Vertrag für Kunden kostenlos. Die Abbuchung erfolgt über die GigaTV-Rechnung. Die Filme können nach Bezahlung 48 Stunden lang so oft geschaut werden, wie man möchte.

