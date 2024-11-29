Vodafone GigaTV: 99 Filme zu je 0,99 Euro
Vodafone lädt seine GigaTV-Kunden zu einer Aktion ein: Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 können Nutzer im Rahmen des Black Weekends 99 „Top-Filme“ für nur je 0,99 Euro Cent pro Stück ausleihen. Die Aktion bietet von romantischen Komödien bis hin zu Horrorfilmen ein breites Spektrum an Filmen. Zu den erwähnenswerten Filmempfehlungen gehören:
- Beautiful Wedding
- Sting
- Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes
- Back to Black
- Arthur der Große
- Civil War
- Miller’s Girl
- The Wasp
- The Zone of Interest
- Jurassic World Dominion
- How To Train Your Dragon
- Imaginary
- Gangster Squad
- Die Känguru-Verschwörung
- The Grinch
Der Zugang zur Vodafone Videothek ist zusammen mit dem GigaTV-Vertrag für Kunden kostenlos. Die Abbuchung erfolgt über die GigaTV-Rechnung. Die Filme können nach Bezahlung 48 Stunden lang so oft geschaut werden, wie man möchte.
