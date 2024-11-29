Vodafone GigaTV: 99 Filme zu je 0,99 Euro

Vodafone

Vodafone lädt seine GigaTV-Kunden zu einer Aktion ein: Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 können Nutzer im Rahmen des Black Weekends 99 „Top-Filme“ für nur je 0,99 Euro Cent pro Stück ausleihen. Die Aktion bietet von romantischen Komödien bis hin zu Horrorfilmen ein breites Spektrum an Filmen. Zu den erwähnenswerten Filmempfehlungen gehören:

  • Beautiful Wedding
  • Sting
  • Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes
  • Back to Black
  • Arthur der Große
  • Civil War
  • Miller’s Girl
  • The Wasp
  • The Zone of Interest
  • Jurassic World Dominion
  • How To Train Your Dragon
  • Imaginary
  • Gangster Squad
  • Die Känguru-Verschwörung
  • The Grinch

Der Zugang zur Vodafone Videothek ist zusammen mit dem GigaTV-Vertrag für Kunden kostenlos. Die Abbuchung erfolgt über die GigaTV-Rechnung. Die Filme können nach Bezahlung 48 Stunden lang so oft geschaut werden, wie man möchte.

