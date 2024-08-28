Provider

Vodafone & OXG: Glasfaser für 300.000 Hamburger

Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg (2)

OXG und Vodafone starten in Hamburg eine umfassende Glasfaseroffensive, um die Stadt mit einer neuen digitalen Infrastruktur auszustatten.

In den kommenden Jahren sollen bis zu 300.000 Haushalte in der Hafenstadt eigenwirtschaftlich mit schnellen Glasfaseranschlüssen (FTTH) versorgt werden – ohne öffentliche Mittel. Der offizielle Startschuss für das Projekt fiel in Wandsbek, wo bereits die ersten Bagger für den Ausbau rollen.

Zudem hat Vodafone mit der Vermarktung begonnen, um die Anwohner über den Ausbau zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich kostenlos an das Netz anschließen zu lassen.

Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg

Diese Glasfaseroffensive ist Teil eines größeren Plans von OXG, einem Joint Venture von Vodafone und Altice, das im März 2023 gegründet wurde. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren bis zu 7 Milliarden Euro in den Ausbau von 7 Millionen Glasfaseranschlüssen in ganz Deutschland investieren.

In Hamburg wird dabei ein offenes Glasfasernetz entstehen, das auch anderen Telekommunikationsanbietern offensteht.

Infografik Docsis Gigabit Glasfaser

4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Alexander ☀️
    sagt am

    Es müsste mal eine bezahlte Recherche gäben, die sämtliche Ankündigungen des Ankündigungsweltmeisters Vodafone in den letzten Jahren, hinsichtlich Umsetzung analysiert..

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Alexander ⇡

      Bei uns hat Vodafone auch groß angekündigt und Wochen später den kompletten Boden auf links gedreht. Ich kann mich seitdem nicht beschweren.

      Antworten
  2. D3P 🌀
    sagt am

    Hi René, vielleicht weißt du da mehr, bei mir wird auch von der Stadt selber die Glasfaser ausgebaut, müssten dass nicht alles offene Systeme sein? Die Telekom musste doch auch jeden auf ihre Leitungen vor ca. 20 Jahren lassen, ist dass jetzt bei der Glasfaser anders und ich kann evtl. nicht jeden Anbieter wählen?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu D3P ⇡

      Nicht jeder muss andere Anbieter auf seine Glasfaser lassen, aber viele schließen Vereinbarungen diesbezüglich. Das führt allerdings dazu, dass es kaum einen Unterschied bei den Preisen gibt.

      Antworten

