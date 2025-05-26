Vodafone

Vodafone wird neuer Hauptsponsor von Borussia Dortmund

Ab der Saison 2025/26 wird Vodafone neuer Hauptsponsor von Borussia Dortmund. Die Partnerschaft ist auf mindestens fünf Jahre angelegt.

Beide Seiten bezeichnen die Zusammenarbeit nicht nur als Sponsoring, sondern als strategische Partnerschaft. Das Vodafone-Logo soll schwarz auf gelbem Grund auf dem Trikot erscheinen, was als Zeichen des Respekts gegenüber der Vereinsidentität dargestellt wird.

Vodafone beschreibt die Verbindung als langfristige Wachstumsstrategie und Positionierung im Fußballumfeld. Borussia Dortmund wiederum hebt hervor, dass es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gelungen sei, einen finanzstarken Partner zu gewinnen.

Technologie und Fan-Erlebnis im Fokus

Die Kooperation soll über klassische Trikotwerbung hinausgehen. Beide Parteien kündigen eine technologische Zusammenarbeit an, die unter anderem neue digitale Angebote für Fans schaffen soll – sowohl im Stadion als auch über digitale Kanäle wie Apps. Konkrete Maßnahmen wurden dabei noch nicht vorgestellt, es bleibt bei allgemeinen Ankündigungen zu Innovation und Fanbindung.

Begleitet wurde die Bekanntgabe durch einen Social-Media-Clip, der bereits Hinweise auf das neue Trikotdesign gibt. Sowohl Vodafone als auch der BVB betonen die symbolische Bedeutung der Partnerschaft, ohne jedoch finanzielle Details oder die genauen Inhalte der technologischen Zusammenarbeit offenzulegen.


  1. punker 🪴
    sagt am

    Der rote Ring mit dem weißen Kern – fehlt noch eine weiß-blaue Raute und fertig ist das FC Bayern-Emblem.

    Antworten
    1. Jan R. 🍀
      sagt am zu punker ⇡

      Genau deswegen wird das Vodafone Logo in schwarz gehalten, auf gelben Hintergrund

      Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Hoffentlich wird das neue Trikotlogo dann besser aussehen als die schwarze 1&1 Box

    Antworten
    1. David 🪴
      sagt am zu Max ⇡

      https://www.bvb.de/de/de/aktuelles/news/news.html/2025/5/26/Zwei-Angreifer-Ein-Ziel-Vodafone-wird-neuer-Hauptsponsor-von-Borussia-Dortmund.html

      Hier weiter unten sieht man das Logo auf dem Trikot.

      Antworten

