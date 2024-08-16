Volkswagen Bank startet Tagesgeld-Aktion

Die Volkswagen Bank feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einer interessanten Zinsaktion für Tagesgeld-Neukunden.

Ab sofort bietet die Bank das Pluskonto Top Zins mit einem Zinssatz von 3,5 Prozent p. a. für sechs Monate ohne Betragsbegrenzung an. Das Angebot richtet sich an Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank oder der Audi Bank hatten. Attraktiv ist auch die monatliche Zinsgutschrift, die einen Zinseszinseffekt ermöglicht.

Nach Ablauf von sechs Monaten ab Kontoeröffnung gelten für die gesamte Einlage die dann gültigen Plus Konto-Zinsen (derzeit 1,30 % p. a. bei online Kontoführung).

Das Angebot läuft bis zum 17. September 2024 und positioniert die Volkswagen Bank in der Spitzengruppe der deutschen Banken im Tagesgeldbereich. Neben dem Tagesgeldzinssatz bietet die Volkswagen Bank auch Festgeldanlagen mit einer Laufzeit ab 90 Tagen an, die ebenfalls mit bis zu 3,5 % p. a. verzinst werden und sowohl Neu- als auch Bestandskunden zur Verfügung stehen.

Volkswagen Bank ist eine Direktbank mit Gewicht

Die Volkswagen Bank ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen Financial Services AG und seit 1949 aktiv. Ihr Angebot reicht von der Fahrzeugfinanzierung über das Direktbankgeschäft bis hin zur Händlerfinanzierung mit Fokus auf Privat- und Geschäftskunden in verschiedenen europäischen Märkten. Mit einem Einlagenvolumen von 37,6 Milliarden Euro ist sie eine der größten Direktbanken in Deutschland.

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger. Die Bank ist zudem dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

