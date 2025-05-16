Volkswagen: Die elektrischen GTIs werden „überwältigend“

Volkswagen wird 2026 den ersten vollelektrischen GTI auf den Markt bringen, denn beim VW ID.2 steht kein GTX, sondern ein GTI an. Dieses Modell macht aber nur den Anfang und man hat schon verraten, dass der neue Elektro-Golf, der dann gegen 2028 ansteht, ebenfalls als elektrischer GTI (und auch R) kommen wird.

Bei VW arbeitet man an einem ganzen Elektro-GTI-Lineup, so Thomas Schäfer bei Autocar, und er ist schon erste Prototypen gefahren. Diese seien „überwältigend“ und ein „echter GTI“. Er sagt aber nicht, was einen echten GTI wirklich ausmacht und was zum Beispiel den VW ID.2 GTI vom VW ID.3 GTX unterscheiden wird.

Eine Sache deutet er jedoch an, denn er fragt „Was ist mit dem Sound?“ und das klingt so, als ob die Elektroautos von VW endlich einen Fake-Sound bekommen. Auf so eine Option hat man bisher beim GTX-Lineup verzichtet. Aber ist das alles? Ich bin durchaus gespannt, was uns Volkswagen da in etwa einem Jahr zeigen wird.

Aktuell steht übrigens auch im Raum, dass nächstes Jahr ein VW ID.3 GTI kommen wird, nach dem großen Upgrade, welches Anfang des Jahres ansteht. Das wollte der VW-Chef im Gespräch nicht bestätigen, er sprach lieber über den elektrischen VW Golf, der „bis Ende des Jahrzehnts“ bei den Kunden von Volkswagen steht.