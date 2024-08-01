Volkswagen: „Es geht um Kosten, Kosten, Kosten“

Volkswagen blickt laut Oliver Blume auf ein „solides Ergebnis“ im ersten Halbjahr 2024, aber in einem Gespräch mit Analysten hat der Chef der VW-Gruppe ganz klar betont, dass das zweite Halbjahr nicht leicht wird. Die VW-Marken müssen sparen.

Es geht um „Kosten, Kosten, Kosten“ und um Geld zu sparen, hat Volkswagen die Produktionskapazitäten in Deutschland um 25 Prozent gesenkt, so Oliver Blume im Rahmen der Geschäftszahlen laut Automobilwoche. Vor allem die bei uns sehr teuren Nachtschichten wurden gestrichen und es ging von drei auf zwei Schichten.

Die Volkswagen Group möchte deutlich „effizienter“ werden und vor allem die Kernmarke VW soll sich „in einem wesentlich besseren Kostenrahmen bewegen“, so Finanzvorstand Arno Antlitz. Probleme bei den Autos von VW sieht man jedoch nicht, denn „die Produkte sind klasse und werden vom Kunden gut aufgenommen“.

Volkswagen hat eine „starke Produktseite“, man ist nur etwas zu teuer, daher gilt es „die Kosten wettbewerbsfähiger (zu) machen“. Ich stimme VW zwar nicht bei allen Autos zu, denn nicht alle „Produkte sind klasse“ und Software war lange Zeit ein Problemkind, aber ein Problem hat man immerhin erkannt, die Preise sind zu hoch.