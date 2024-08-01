Audi äußert sich zu günstigeren Elektroautos

Der Audi Q4 e-tron ist aktuell der Einstieg bei Elektroautos von Audi und die letzten Ankündigungen machen es nicht besser, für einen elektrischen A6 zahlt man mit einer hohen Ausstattung mittlerweile sogar einen sechsstelligen Betrag bei Audi.

Doch wie sieht es mit günstigen Elektroautos aus? Natürlich immer im Verhältnis, denn Audi ist grundsätzlich keine günstige Marke. Im Gespräch mit Autocar hat der Chef bestätigt, dass es gerade erst grünes Licht für ein preiswerteres Modell gab.

Wir sehen eine starke Zukunft für Audi im A3-Segment. Wir werden ein batterieelektrisches Einstiegsfahrzeug sehen – wir haben uns gerade für eines entschieden, das in Ingolstadt produziert wird und am unteren Ende dieses Segments angesiedelt sein wird.

Elektro-A3 wird die Basis von Audi

Doch Autocar wollte von Gernot Döllner wissen, wie es mit einem elektrischen Audi A1 oder Audi Q2 aussieht und der CEO wich der Antwort aus und sprach nur über eine hohe Nachfrage nach einem Audi A3. Da wissen wir seit etwas mehr als einem Jahr, dass dieser geplant wird. Doch vor 2026 werden wir diesen wohl nicht sehen.

Audi plant also sowas wie einen Audi A2 e-tron, aber das wird wohl ein Pendant zum Audi A3 als Verbrenner sein, da die Elektroautos die geraden Zahlen haben. Ein Audi A4 e-tron kommt auch, nutzt aber (wie der A6) die teure PPE-Plattform.

Heißt? Falls ein elektrischer Audi A3 auch die SSP-Plattform abwartet, wie der neue E-Golf von Volkswagen, dann wird dieser noch einige Jahre dauern. Und man sollte vor 2030 nicht davon ausgehen, dass ein noch günstigeres Elektroauto kommt.