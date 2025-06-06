Mobilität

Volkswagen im Blick: Kia will VW Golf und VW ID.3 angreifen

| 2 Kommentare
Kia möchte Volkswagen in Europa ein bisschen mehr ärgern, denn der VW Golf hat zwar in den letzten Monaten schon nachgelassen und der VW ID.3 hat es ohne die großen Rabatte auch nicht immer leicht, aber man will die beiden Modelle ärgern.

Im Gespräch mit Autocar hat Ted Lee von Kia betont, dass es vor allem in Europa ein „großes Volumen“ für die Hatchbacks gibt. Der Kia K4 soll es mit dem VW Golf aufnehmen und der kommende Kia EV4 nimmt es dann mit dem VW ID.3 auf.

Kia Ev4 2025 Limousine

Kia EV4 als Limousine

Doch wir bekommen nicht nur die kompakten Hatchback-Versionen, es sind auch Kombis geplant, es wird also eine große Auswahl für Kunden geben. Wobei man bei VW keine kompakten Limousinen kaufen kann, da liegt Kia sogar vor Volkswagen.

Kia nannte vor ein paar Wochen die ersten Details zum EV4-Lineup, aber es fehlen noch einige Daten und vor allem die finalen Preise. Und man sollte bedenken, dass Volkswagen vorbereitet ist, denn für 2026 steht ein neuer VW ID.3 auf dem Plan.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Die EV4 „Limousine“ dürfte in etwa so erfolgreich werden wie der Ioniq 6. Also was richtig Exklusives.

    Antworten
    1. Alexander 👋
      sagt am zu René H. ⇡

      Die Limousine ist was für Leute, die keinen Hatchback wollen (also außerhalb Europas), der Hatchback ist was für Leute, die keine Limousine haben wollen (also Europäer). Es wäre seltsam, wenn Kia nur für Europa produziert…

      Antworten

