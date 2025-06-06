Volkswagen im Blick: Kia will VW Golf und VW ID.3 angreifen

Kia möchte Volkswagen in Europa ein bisschen mehr ärgern, denn der VW Golf hat zwar in den letzten Monaten schon nachgelassen und der VW ID.3 hat es ohne die großen Rabatte auch nicht immer leicht, aber man will die beiden Modelle ärgern.

Im Gespräch mit Autocar hat Ted Lee von Kia betont, dass es vor allem in Europa ein „großes Volumen“ für die Hatchbacks gibt. Der Kia K4 soll es mit dem VW Golf aufnehmen und der kommende Kia EV4 nimmt es dann mit dem VW ID.3 auf.

Doch wir bekommen nicht nur die kompakten Hatchback-Versionen, es sind auch Kombis geplant, es wird also eine große Auswahl für Kunden geben. Wobei man bei VW keine kompakten Limousinen kaufen kann, da liegt Kia sogar vor Volkswagen.

Kia nannte vor ein paar Wochen die ersten Details zum EV4-Lineup, aber es fehlen noch einige Daten und vor allem die finalen Preise. Und man sollte bedenken, dass Volkswagen vorbereitet ist, denn für 2026 steht ein neuer VW ID.3 auf dem Plan.