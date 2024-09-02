Audi und die Probleme bei einem wichtigen Elektroauto

Audi spielt zwar mit dem Gedanken, dass man den Q8 e-tron als Flaggschiff schon kurz nach dem Start der Neuauflage wieder einstellt, weil er nicht mehr mithalten kann, aber eigentlich würde Audi diesen gerne noch eine ganze Weile produzieren.

Doch nach der Sommerpause fehlt dem Werk in Brüssel eine Perspektive, da das Aus ansteht, der Audi Q8 e-tron liegt also auf Eis. Ab Mittwoch sollen die Bänder wieder rollen, so die Automobilwoche, die Frage ist allerdings, ob sie das auch tun.

Audi fehlt eine Perspektive in Brüssel

Die Mitarbeiter vor Ort dürften wenig Interesse an einem Hochlauf der Produktion haben, wenn die Volkswagen AG ihnen keine Perspektive bietet. Und mit einem Streik könnte man immerhin Audi für eine Weile unter Druck setzen. Mit Erfolg?

Ich denke nicht, den Audi Q8 e-tron kann man vermutlich abhaken. Vielleicht baut man in Brüssel noch ein paar Einheiten, aber welcher Kunde greift, vor allem nach dieser Entscheidung, noch dazu? Wer kauft ein teures Elektroauto, was ausläuft?

Schade, diese Entwicklung hat das Management von Audi zu verantworten, da sind ein paar schlechte Entscheidungen getroffen worden. Jetzt müssen viele Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen und Audi steht ohne ein Elektro-SUV-Flaggschiff da.

Neuer SUV von Audi muss einschlagen

Doch das zeigt umso mehr, wie wichtig der Audi Q6 e-tron für die Marke ist. Das Management wird schon ausgetauscht, aber wenn der nicht richtig einschlägt, dann wird man sicher die Position des Chefs noch einmal genauer anschauen.

Es sah zum Start des Hochlaufs der Elektromobilität eigentlich ganz gut bei Audi aus und der Q8 e-tron (früher nur e-tron) war ein wirklich guter Start und wichtig für den ganzen VW-Konzern. Am Anfang verkaufte sich der Elektro-SUV sehr gut.

2025 wird jedenfalls sehr interessant für die Marke mit den vier Ringen und ich bin mir sicher, dass das Management derzeit häufig nach München schaut. Eine letzte Option wären attraktivere Preise, aber diesen Schritt wird man vermeiden wollen.