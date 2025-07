Volkswagen: Kein günstiges E-Auto aus Deutschland

Volkswagen baut das Elektroauto für unter 30.000 Euro, auch wenn man diesen Preis erst jetzt erreicht hat, in Deutschland. Ab 2026 kommen auch Modelle, die bei unter 25.000 Euro starten sollen, diese werden allerdings in Spanien produziert.

VW ID.1 kommt nicht aus Deutschland

Gegen 2027 oder 2028 soll dann eine neue Generation kommen, die Modelle wie einen VW ID.1 für unter 20.000 Euro beinhaltet, da wird noch ein Standort gesucht. Laut Spiegel ist Deutschland allerdings raus, da die Kosten bei uns zu hoch sind.

Laut Quelle sind die VW-Werke in Portugal und Polen im Rennen, aber auch Skoda in Tschechien sei ein möglicher Kandidat für die Produktion der günstigen E-Autos.

Der Konzern befindet sich langsam in einer Krise und mögliche Werksschließungen in Deutschland sind mittlerweile im Gespräch. Neue Modelle sind allerdings nicht das Problem für eine Auslastung der VW-Werke in Zukunft, es sind also die Kosten.

Ein Argument für Portugal wäre der Plan von PowerCo, die VW-Tochter möchte ab 2025 ein Werk für die Akkuproduktion in Valencia aufbauen. Und das VW-Werk in Palmela gilt laut Quelle als effizientes Werk, da wird die Woche durchgearbeitet.

Günstige Elektroautos ohne Displays

Interessant ist auch ein weiteres Detail, denn im Spiegel wird bei den günstigen Elektroautos von einer „Bring your own device“-Strategie berichtet. Die Kosten der Produktion sind ein Faktor, wichtig ist allerdings, wie das Auto selbst günstiger wird.

Volkswagen könnte bei dieser Klasse in Zukunft das Infotainment streichen und Fahrer sollen dann ihr eigenes Smartphone mitbringen, welches für Navigation und Co. genutzt wird. So spart man sich Hardware und vor allem Software-Entwicklung.

Der VW-Konzern schweigt bisher noch von offizieller Seite dazu, da stehen derzeit die aktuellen Elektroautos und die Modelle rund um den VW ID.2 im Fokus. Doch ab 2025 könnte es auch rund um den VW ID.1 und Co. erst offizielle Details geben.

