Volkswagen mit klarer Ansage an die EU

Hans Dieter Pötsch hat sich auf einem Event in Österreich an die EU gewandt und fordert diese auf, dass sie ihre CO₂-Ziele für 2025, 2030 und 2035 anpassen. Der VW-Aufsichtsratschef geht damit also so langsam in die Offensive bei der EU.

Die Lage im Konzern ist angespannt und das Ziel der Vorgaben scheint vor allem für die Kernmarke unrealistisch zu sein. Volkswagen müsste deutlich mehr E-Autos verkaufen, damit nächstes Jahr keine CO₂-Strafzahlungen in der EU anstehen.

Laut Hans Dieter Pötsch sei zwar Elektromobilität die Zukunft, aber das Tempo hat nachgelassen und es sei nötig, die Vorgaben anzupassen. Er ignoriert dabei, dass das für andere Marken kein Problem ist, es ist ein großes Problem für Volkswagen.

Ich bin gespannt, wie sich diese Debatte im Herbst und Winter entfalten wird, falls die Nachfrage nach Elektroautos in vielen EU-Ländern verhalten bleibt. Ich hoffe zwar, dass die EU ihre Vorgabe nicht einkassiert, immerhin ist das seit Jahren so vorgesehen (man fordert ja immer Planungssicherheit), aber ich gehe fast davon aus.