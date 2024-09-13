Tesla: Neues Elektroauto auf geheimen Testfahrten gesichtet

Tesla plant bekanntlich ein Event im Oktober und wir wissen seit einigen Wochen, dass das Warner Bros. Studio in Burbank der Ort für die Ankündigung sein wird. Es sieht so aus, als ob Tesla schon vor Ort ist und das Gelände gerade fleißig testet.

Auf Reddit ist ein Foto aufgetaucht, in dem eine ganze Flotte von Tesla vor Ort zu sehen ist und es heißt, dass man vor allem bei Nacht geheime Testfahrten macht. Klingt so, als würde Tesla die Strecke vor Ort für das autonome Fahren studieren.

Doch das sind alles bekannte Modelle, wirklich spannend ist ein Bild von einem Mitarbeiter vor Ort, der ein komplett neues Elektroauto erwischt hat. Es hat wohl nur zwei Türen, ist kompakt und so sehr verhüllt, wie ich es selten gesehen habe.

Gerüchte sprechen davon, dass Tesla sein günstiges Elektroauto für 2025 extra für ein „Robotaxi“ auf Eis gelegt hat und wir das im Herbst sehen werden. Und damit bei der Demonstration alles funktioniert, wird die Strecke vor Ort wohl gespeichert.

Tesla Robotaxi/CyberCab spotted with heavy camouflage during testing at Warner Bros. studio!

Tesla würde langsam jedenfalls wieder einen Push benötigen, denn das neue Model Y kommt erst 2025 und es ist auch kein komplett neues Elektroauto. Ob ein Facelift die Nachfrage wieder steigert? Unklar. Ob aber ein Robotaxi die neue Lösung ist?

Ich bleibe da skeptisch, denn autonomes Fahren ist langfristig wichtig, aber nicht kurzfristig. Und Tesla benötigt eine kurzfristige Lösung. Aber warten wir mal das Event am 10. Oktober ab, vielleicht überrascht und Elon Musk. Wenn ich mir aber anschaue, wie verrückt er mittlerweile wirkt, dann sind meine Erwartungen niedrig.