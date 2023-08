Volkswagen nennt Preis für neuen VW ID.7

Vor ein paar Tagen feierte Volkswagen den symbolischen Produktionsstart des VW ID.7 und da hieß es zwar, dass die Bestellbücher noch im August geöffnet werden, wir bekamen aber weiterhin keinen Preis. Das ist so ein Ding in der Autobranche.

VW ID.7 startet nur mit „kleinem“ Akku

Ab sofort geht es aber mit den Bestellungen des VW ID.7 los und da muss man eben einen Preis nennen. Trommelwirbel. Der neue VW ID.7 startet bei 56.995 Euro in Deutschland. Und das ist auch nicht die Top-Version, sondern das Pro-Modell.

Wir sprechen hier also über 621 km Reichweite und einen Elektromotor mit 210 kW (286 PS) an der Hinterachse. Der VW ID.7 Pro S mit bis zu 700 km Reichweite, mit dem Volkswagen sehr gerne wirbt, kommt später. Preis und Datum dafür haben wir noch nicht.

Dafür gibt es bereits einige Dinge, die Serie sind, wie ein Head-up-Display oder das „Discover Pro Max“-Navigationssystem. Schaut bei Interesse einfach mal selbst im Konfigurator von Volkswagen nach. Ich habe den VW ID.7 eben konfiguriert und bin bei ca. 65.000 Euro gelandet. Ist okay für die Ausstattung, aber es ist eben ein VW.

Volkswagen hat Glück, dass die Premium-Konkurrenz ihre Limousinen ebenfalls deutlich teurer anbietet, da kann man sich das derzeit erlauben. Und der VW ID.7 richtet sich in erster Linie an Geschäftskunden, die muss man hier also überzeugen.

PS: Die GTX-Version kommt noch und dürfte den großen Akku haben. Mit ein paar Extras könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser VW ID.7 an den 100.000 Euro kratzt.

