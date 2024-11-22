Volkswagen plant Neustart: VW überarbeitet ID-Elektroautos ab 2026

Mobilität

Volkswagen aktualisierte zwar den VW ID.3, einmal mit neuer Technik und einmal mit einem Facelift, aber die anderen ID-Modelle fehlen. Wir haben schon gehört, dass sich der Plan beim VW ID.4 und VW ID.5 geändert hat und sich hier mehr tut.

Heute hat man das bei VW indirekt bestätigt, denn 2025 wird sich wohl nicht viel bei der ID-Reihe tun, aber ab 2026 stehen „große Optimierungen“ an. Im Rahmen der L.A. Auto Show hat Kai Grünitz mit Autocar über neue Elektroautos gesprochen.

Volkswagen plant neues Elektro-Lineup

Die aktuellen Facelifts wurden gestrichen und Volkswagen hat beim Konzept für den VW ID.2 erkannt, dass dieses Design deutlich besser bei den Kunden ankommt. Daher wird man es bei den aktuellen ID-Modellen einführen, wenn auch erst 2026.

Dieses Design „steht für Volkswagen“ und der VW ID.2 wird den Anfang machen, die Serienversion wird Ende 2025 gezeigt und dann folgen die anderen ID-Modelle. Die Änderungen sollen „größer als erwartet“ ausfallen und die Kunden überraschen.

Vw Volkswagen Id2 Konzept Header

VW ID.2 als Konzept

Volkswagen hat die Weiterentwicklung der MEB-Plattform (als MEB+ bekannt) vor ein paar Monaten eingestellt, der Fokus liegt jetzt auf der SSP-Plattform, aber man möchte vorher noch einmal alles aus der MEB-Plattform (ab 2026) herausholen.

Das klingt gut und nach dem richtigen Schritt, wenn VW gleichzeitig die sehr hohen Preise in den Griff bekommen kann. Doch das Problem ist, dass dieser positive Blick in die Zukunft die aktuellen Verkaufszahlen sicher negativ beeinflussen dürfte.

  1. Gustav 👋
    sagt am

    MEB+ (Verbesserungen bei den Batteriekosten(+CoP) und der Gesamtleistung )
    wird weiterhin weiterentwickelt. Statt 2025 wird diese 2026, aufgrund der Design Änderungen sowie Rivian/Xpeng Beteiligung ausgerollt.
    Das steht sowohl bei Autocar
    und das steht auch hier auf Seite 13. hier:
    https://uploads.vw-mms.de/system/production/documents/cws/002/848/file_de/b71b77a2f84449e86a225a14f0d3e7c57388067c/Volkswagen_Group_2024_Roadshow_Praesentation.pdf?1732095727

    SSP wird aktuell auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben…
    Das ist für die Investoren das eigentliche Problem..

    Die Produktion zu verschlanken ohne hier Mitarbeiter zu reduzieren ist ein sozialistischer Traum.
    Die IG-Metall muss hier mal klar die Grenzen in ihrem Staat im Staat aufgezeigt werden!

    Die Energiewende wird in Deutschland eh keine Industrie Arbeitsplätze schaffen.
    Das liegt nicht nur an den Managern, ich würde jetzt auch lieber in den USA(IRA) oder China(die arbeiten dort 6Tage/10h) investieren.
    Das macht somit Herr Blume richtig.

  2. Rogh 🌀
    sagt am

    Aussagen für die Zukunft treffen ist immer einfacher und erzeugt den Eindruck, dass man was tut. Aber in meinen Augen ist das wieder ein Aussitzen. VW muß einfach die Produktion verschlanken und zwar jetzt. Und damit meine ich nicht Entlastung von Mitarbeitern sondern die Zeit von der Bestellung zur Auslieferung. Und den Konfigurator sollten sie auch einstampfen, denn das verzögert nur alles und hinterlässt beim Kunden immer das Gefühl, einen schlechten Deal gemacht zu haben.

