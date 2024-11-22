Volkswagen plant Neustart: VW überarbeitet ID-Elektroautos ab 2026

Volkswagen aktualisierte zwar den VW ID.3, einmal mit neuer Technik und einmal mit einem Facelift, aber die anderen ID-Modelle fehlen. Wir haben schon gehört, dass sich der Plan beim VW ID.4 und VW ID.5 geändert hat und sich hier mehr tut.

Heute hat man das bei VW indirekt bestätigt, denn 2025 wird sich wohl nicht viel bei der ID-Reihe tun, aber ab 2026 stehen „große Optimierungen“ an. Im Rahmen der L.A. Auto Show hat Kai Grünitz mit Autocar über neue Elektroautos gesprochen.

Volkswagen plant neues Elektro-Lineup

Die aktuellen Facelifts wurden gestrichen und Volkswagen hat beim Konzept für den VW ID.2 erkannt, dass dieses Design deutlich besser bei den Kunden ankommt. Daher wird man es bei den aktuellen ID-Modellen einführen, wenn auch erst 2026.

Dieses Design „steht für Volkswagen“ und der VW ID.2 wird den Anfang machen, die Serienversion wird Ende 2025 gezeigt und dann folgen die anderen ID-Modelle. Die Änderungen sollen „größer als erwartet“ ausfallen und die Kunden überraschen.

Volkswagen hat die Weiterentwicklung der MEB-Plattform (als MEB+ bekannt) vor ein paar Monaten eingestellt, der Fokus liegt jetzt auf der SSP-Plattform, aber man möchte vorher noch einmal alles aus der MEB-Plattform (ab 2026) herausholen.

Das klingt gut und nach dem richtigen Schritt, wenn VW gleichzeitig die sehr hohen Preise in den Griff bekommen kann. Doch das Problem ist, dass dieser positive Blick in die Zukunft die aktuellen Verkaufszahlen sicher negativ beeinflussen dürfte.