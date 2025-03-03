Mobilität

Volkswagen plant „perfekten Fuhrpark“: Kein Risiko bei VW

Volkswagen befindet sich in einer schwierigen Phase, einige würden vielleicht von einer kleinen bis mittleren Krise sprechen. Daher liegt der Fokus derzeit auf einem ganz neuen Portfolio und Volkswagen will in Zukunft wieder „Volkswagen“ sein.

Laut Thomas Schäfer ist bei Volkswagen daher im Moment kein Raum für große Experimente, man „hat kein Geld für Glücksspiel“. Ein Nischenprodukt wird es auf absehbare Zeit nicht von VW geben, der Fokus „liegt jetzt auf dem Kern-Lineup“.

Modelle wie ein VW Arteon oder VW T-Roc Cabriolet haben derzeit keinen Platz in diesem Lineup, so Thomas Schäfer bei Autocar. Das bedeutet nicht, dass es sowas in Zukunft nicht wieder geben wird, so der VW-Chef, kurzfristig allerdings nicht.

Volkswagen will jetzt den „perfekten Fuhrpark“ aufbauen und das dürfte durchaus noch ein paar Jahre dauern. Klingt für mich so, als ob wir vor 2030 nicht mehr mit Autos von VW rechnen müssen, die zur Not eben ein geringes Volumen haben.

