Volkswagen: Rivian ist entscheidend für die Zukunft
Volkswagen hat die Partnerschaft mit Rivian letzte Woche eingetütet und sieht das US-Unternehmen als entscheidend für die Zukunft von VW an. Rivian hilft bei der Entwicklung für die Zukunft und wir werden den Einfluss an vielen Stellen sehen.
Im Gespräch mit Autocar hat Kai Grünitz die Architektur von Rivian als „die beste ihrer Klasse“ bezeichnet, Rivian sei „viel schlanker und schneller als herkömmliche OEMs“. Der Aufbau ähnelt Unternehmen aus China und genau das benötigt man.
Man ist davon überzeugt, dass Volkswagen aus dem neuen Ansatz von Rivian und den „hohen Qualitätsstandards“ von VW selbst eine „gute Kombination“ schaffen kann. Wir werden die Früchte dieser Partnerschaft zwar schon früher sehen, aber der Fokus liegt auf der Entwicklung der neuen SSP-Plattform (kommt gegen 2028).
Gib’s zu, Oliver! Da musstest du selbst lachen!
Ja, das Zitat wollte ich noch mitnehmen 😅
Kann aber nur funktionieren, wenn man Rivian so schlank lässt wie sie sind.
Wenn man da nämlich Stück für Stück den „Konzern“ mitreden lasse möchte, geht es nir in die Hose
Aber das haben die VW anscheinend immer noch nicht begriffen.
Was in dem Artikel fehlt ist, dass die beiden Unternehmen ein Joint Venture gegründet haben. Ich gehe mal davon aus, dass Rivian die Organisation und Arbeitsweise stellt und VW nur das Geld. Würde sonst wenig Sinn machen – das weiß sogar VW.