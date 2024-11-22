Mobilität

Volkswagen: Rivian ist entscheidend für die Zukunft

Das Neue Volkswagen Showcar I.d. Crozz

Volkswagen hat die Partnerschaft mit Rivian letzte Woche eingetütet und sieht das US-Unternehmen als entscheidend für die Zukunft von VW an. Rivian hilft bei der Entwicklung für die Zukunft und wir werden den Einfluss an vielen Stellen sehen.

Im Gespräch mit Autocar hat Kai Grünitz die Architektur von Rivian als „die beste ihrer Klasse“ bezeichnet, Rivian sei „viel schlanker und schneller als herkömmliche OEMs“. Der Aufbau ähnelt Unternehmen aus China und genau das benötigt man.

Man ist davon überzeugt, dass Volkswagen aus dem neuen Ansatz von Rivian und den „hohen Qualitätsstandards“ von VW selbst eine „gute Kombination“ schaffen kann. Wir werden die Früchte dieser Partnerschaft zwar schon früher sehen, aber der Fokus liegt auf der Entwicklung der neuen SSP-Plattform (kommt gegen 2028).

Bmw I3 Konzept Neue Klasse 2025

Neuer BMW M3 kommt 2028 als Elektroauto und Verbrenner

BMW spricht mittlerweile gerne über das erste M-Modell, welches vollelektrisch sein wird, den ganz neuen BWM M3. Im Gespräch mit…

22. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. René H. 🔆
    sagt am

    „hohen Qualitätsstandards“ von VW

    Gib’s zu, Oliver! Da musstest du selbst lachen!

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Ja, das Zitat wollte ich noch mitnehmen 😅

      Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Kann aber nur funktionieren, wenn man Rivian so schlank lässt wie sie sind.

    Wenn man da nämlich Stück für Stück den „Konzern“ mitreden lasse möchte, geht es nir in die Hose

    Aber das haben die VW anscheinend immer noch nicht begriffen.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Christian ⇡

      Was in dem Artikel fehlt ist, dass die beiden Unternehmen ein Joint Venture gegründet haben. Ich gehe mal davon aus, dass Rivian die Organisation und Arbeitsweise stellt und VW nur das Geld. Würde sonst wenig Sinn machen – das weiß sogar VW.

      Antworten

