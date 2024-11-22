Volkswagen: Rivian ist entscheidend für die Zukunft

Volkswagen hat die Partnerschaft mit Rivian letzte Woche eingetütet und sieht das US-Unternehmen als entscheidend für die Zukunft von VW an. Rivian hilft bei der Entwicklung für die Zukunft und wir werden den Einfluss an vielen Stellen sehen.

Im Gespräch mit Autocar hat Kai Grünitz die Architektur von Rivian als „die beste ihrer Klasse“ bezeichnet, Rivian sei „viel schlanker und schneller als herkömmliche OEMs“. Der Aufbau ähnelt Unternehmen aus China und genau das benötigt man.

Man ist davon überzeugt, dass Volkswagen aus dem neuen Ansatz von Rivian und den „hohen Qualitätsstandards“ von VW selbst eine „gute Kombination“ schaffen kann. Wir werden die Früchte dieser Partnerschaft zwar schon früher sehen, aber der Fokus liegt auf der Entwicklung der neuen SSP-Plattform (kommt gegen 2028).