Volkswagen setzt auf Google Gemini in der VW-App

Ihr wollt wissen, was die Kontrollleuchte im Auto bedeutet? Oder wie man einen Reifen wechselt? Vielleicht seid ihr auch daran interessiert, wie man einen Dienst im Auto einrichtet. Diese Dinge soll Google Gemini bei Volkswagen übernehmen.

In den USA hat man eine Partnerschaft verkündet, bei der Volkswagen den Dienst in die VW-App integriert, zum Start aber nur im Atlas und Atlas Cross Sport. Hier haben Nutzer die Möglichkeit, dass sie Google über die App um Hilfe bitten.

Es klingt in der Ankündigung so, als ob das durchaus ein größerer Deal sei, aber wir wissen noch nicht, ob VW dieses Angebot für Deutschland plant. Womöglich ist das in den USA ein Testlauf, bei dem man schaut, ob das überhaupt benötigt wird.

