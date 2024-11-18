Volkswagen: Wir müssen mehr Elektroautos verkaufen
Volkswagen blickt durchaus auf ein Problem im kommenden Jahr, wenn man nicht mehr Elektroautos verkauft, denn die CO₂-Vorgaben für Flotten werden strenger. Man will sich hier aber auch nicht so richtig in die Karten für 2025 schauen lassen.
Im Gespräch mit der Automobilwoche hat Martin Sander von VW nur betont, dass es „klar ist, dass wir (VW) mehr BEVs verkaufen müssen“. Man wirbt mit einem sehr „vielfältigen Portfolio, das gut bei den Kunden ankommt“. Und das war es schon?
Volkswagen: Günstigere Elektroautos als Lösung
2026 steht der VW ID.2 für unter 25.000 Euro an und danach soll sowas wie ein VW ID.1 für unter 20.000 Euro folgen, aber das dauert eben noch lange und zum Start wird ein VW ID.2 sicher auch noch nicht diesen Preis unterschreiten. Beim VW ID.3 hat man auch erst jetzt den Preis so gesenkt, dass dieser bei unter 30.000 Euro ist.
Ein „Volksstromer“, wie Martin Sander den möglichen VW ID.1 bezeichnet, wird für die Zukunft eine Lösung sein, aber kurzfristig? Da könnten „Preissenkungen immer mal wieder ein probates Mittel sein“. Und vielleicht die einzige Lösung für 2025.
Das ID-Lineup steht jedenfalls und nächstes Jahr wird eher nicht so viel passieren, der neue VW ID.4 und VW ID.5 wurden wohl auf 2026 verschoben. Eigentlich bleibt VW also nur ein aggressiver Preiskampf, wenn man das Volumen steigern möchte. Und Volkswagen nennt zwar keine Zahlen für 2025, aber es sind „ehrgeizige Ziele“.
Volkswagen baut gute Elektroautos, so ist es nicht, das grundsätzliche Problem ist eben nur, dass sie zu teuer sind. VW will mehr Marktanteile, der technische Sprung dauert noch ein paar Jahre und man will die Gewinnmarge steigern, alles wird nicht funktionieren. Das logischste Opfer wäre die Gewinnmarge, sonst wird es sehr eng.
Gerade den Artikel über Toyota auf Zeit online gelesen. Die verkaufen zwar kaum E Autos und ihr Gesamtmarktanteil in Europa ist gerademal 6,8 % gegenüber 25% der VW Gruppe, aber Toyota ist hochprofitabel. Ihre Marge liegt bei 10% während die von VW dieses Jahr auf 2,3% eingebrochen ist. Toyotas Autoverkäufe sind waren in diesem Jahr 75% Hybridautos. Und aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit Hybriden kann Toyota den Schwenk auf reine E Autos auch besser schaffen, nur wollen sie es derzeit nicht. VW ist ja auch unter zugzwang wegen den immer strengeren CO2 Vorgaben, während Toyota aufgrund ihres riesigen Hybridanteils nicht so viele reine E Autos verkaufen muss. Natürlich ist das auch eine Wette von Toyota. Aber die geht derzeit auf, da das Verbrennergeschäft derzeit sehr gut läuft und sie nicht so abhängig sind vom chinesischen Markt.
„und sie nicht so abhängig sind vom chinesischen Markt.“ Genau das ist der elementare Unterschied.
Gab jetzt gut 1 Woche Id4 und Id5 als Mitarbeit zu leasen. Nun nicht mehr. Wollen wohl nicht das die eigenen Mitarbeit damit rum fahren. Stattdessen wird nun der Golf R und Gti beworben sowie Touareg. Verstehe das echt nicht.
Geht es hier noch um die Erstzulassung 2024?
Elektroautos sollen wegen der schärferen Flotten CO2 – Emissionsregeln erst 2025 neu zugelassen werden.
Vielleicht sollten sie statt immer nur anzukündigen auch mal liefern.
Wenn mir einer erzählt das morgen was besseres rauskommt für den selben Preis oder gar weniger kauf ich doch lieber morgen als heute.
Das zieht bei einem Handy besser als bei einem Auto. Entweder brauch man das oder nicht. Und man wird es im Zweifel länger fahren als ein Handy benutzen. Also irgendwann muss man seinen Frieden mit dem aktuell Angebot machen.
Und wenn man bedenkt, dass 2/3 des Neuwagenmarkts aus Dienstwagen besteht, die zum großen Teil geleast sind, gibt es keinen Grund nicht den heutigen Stand der Technik zu nehmen.
Ja, genau. Wir müssenehr von dem verkaufen, was der Großteil der Kunden nicht will und/oder nicht sinnvoll einsetzen kann.
Während andere 20 Hersteller mit besserer Optik, besserer Technik und besserer Qualität genau den gleichen Masterplan haben. Das geht sicher gut.
Ganz so einfach ist das auch nicht. Der Marktanteil von Leuten, die ein BEV sinnvoll einsetzen können, ist noch längst nicht ausgeschöpft. Und der Kundenwunsch ist halt schwer zu fassen. Wollen die Leute wirklich alle SUV oder ist das für die Hesteller einfach eine verlockende Kategorie und man kommt kaum noch dran vorbei?
Ich habe immer auf einen Kombi gewartet und jetzt bei VW bestellt. Bessere Optik, Technik und Qualität bringt halt nichts, wenn die Kategorie nicht bedient wird.
„die ein BEV sinnvoll einsetzen können“ das werden die Leute selber am besten wissen. Natürlich will der Markt SUVs, wenn dem nicht so wäre würden die Firmen die nicht anbieten. Netter Nebeneffekt, dass man diese bei vergleichbaren Kosten, teurer verkaufen kann.
Vielleicht hätte man den e-UP auch nicht einstellen sollen. Der war preislich gar nicht so unattrakativ und hätte bestimmt eines Tages auch etwas mehr Marge abgeworfen.
Bedank dir bei der EU dafür…
Da bin ich gerade nicht auf dem Laufenden: In wie weit hat die EU den e-UP gekillt?
Immer mehr Regulierung bzgl. Sicherheitssystemen etc.
Aber die gelten doch nur für neue Modelle oder nicht?
Scheinbar alle neu hergestellten Autos (so lese ich das heraus):
Grund für die Einstellung des Models ist laut Markenchef Thomas Schäfer eine neue Cybersecurity-Regelung für Neuwagen, die Mitte des kommenden Jahres in Kraft treten sollen. Das könne der kleine Flitzer nicht leisten. „Wir müssten da sonst noch einmal eine komplett neue Elektronik-Architektur integrieren. Das wäre schlichtweg zu teuer“, sagte Schäfer der dpa.
Die haben gepennt. Und wollten schlicht keinen neuen e-Up bzw. Up mit angepasster E-Architektur entwickeln. Solche Regelungen kommen nicht von heute auf morgen, da hat man Vorlauf.
Fake News des Tages.
Das war die Entscheidung von VW. Es hat ihnen eben nicht in den Kram gepasst. Außerdem verdienten sie eh nichts mit dem Auto.
Abgesehen von den Fahrzeugen und deren Preisen: Man stelle sich vor, die dt. Hersteller hätten Ionity so aufgestellt, dass nicht nur Fernstrecken abgedeckt sind, sondern es auch kleine Ladeparks in allen etwas größeren Gemeinden gäbe und Ladesäulen an kooperierenden Tankstellen. Das Ganze für die Kunden der Ionity-Partner-OEMs zu Vorzugskonditionen. Dazu noch (weiterhin) Kooperationen fürs Roaming z.B. mit Stadtwerken für AC-Laden. Günstige Ladepreise sind ein Wettbewerbsvorteil. Das hat man wohl immer noch nicht begriffen, auch dass nicht nur zu Hause geladen wird und hin und wieder auf Langstrecke an der Autobahn.
Und vor allem Arbeitgeber, Supermärkte und Co müssen dazu gebracht werden, mehr Ladesäulen aufzustellen. Überall, wo ich 30+ min stehe, muss theoretisch eine Säule verfügbar.
Zumindest im Gewerbe-Leasing sind die Preise mittlerweile gut. Zu Beginn war in meiner Rate der ID.7 Tourer kaum möglich. Jetzt hab ich mir am WE den Pro mit fast voller Ausstattung bestellen können. Also +1 haben sie schon mal.
Interessanterweise konnte ich in dem Preisrahmen auch den A6 e-tron Avant mit netter Ausstattung konfigurieren. Der ist dann aber deutlich über den 70k€ für die Versteuerung gelandet.
Ab 2025 wird die Grenze für die 0,25% Besteuerung auf 95k angehoben, hättest dir also den A6 gönnen können.
Der A6 wäre die Katze im Sack gewesen. Musste jetzt bestellen und reinsetzen wäre auch erst nächstes Jahr möglich gewesen. Und dann sinds auch so vermeintliche Profanitäten. Zumindest auf dem Papier ist der ID.7 innen noch größer und das ist für die Außenlänge schon kein Ruhmesblatt. Und bei fast 5m Länge in der Stadt ist der Wendekreis des A6 schon ein KO Kriterium, beim ID.7 sind knapp 2m weniger.
Und davon ab: sind die 95k schon durch? Ich dachte, dass wäre jetzt mit dem Ampelende gestorben.