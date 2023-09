Volkswagen zeigt Performance-Elektroauto mit über 500 PS

Die Performance-Modelle der MEB-Plattform haben weiterhin nicht die Leistung der Konkurrenz, auch wenn Volkswagen gerade erst bei den GTX-Modellen zwei Modelle aufgefrischt hat. Doch was ist mit dieser Plattform überhaupt möglich?

Schwer zu sagen, aber Volkswagen hat im Rahmen eines ID-Treffens nach der IAA nachgelegt und ein neues Showcar vorgestellt, den „ID.X Performance“. Dieser ist mit zwei neuen Elektromotoren ausgestattet, die auf 411 kW (558 PS) kommen.

Diese Leistung steht nicht dauerhaft zur Verfügung, sondern nur via Boostfunktion, die man über ein weiteres Display in der Mittelkonsole steuert. Am Ende ist das ein normaler VW ID.7, den Volkswagen eben auf maximale Leistung getrimmt hat.

Sehen wir das Elektroauto als Serienfahrzeug? Schwer zu sagen, denn ein Showcar ist kein Konzept. Vielleicht wird sowas mal ein VW ID.7 R, vielleicht sehen wir das Fahrzeug nie. Doch es ist schön zu sehen, dass Volkswagen im Bereich eines Tesla Model 3 Performance ankommt, wenn man schon Performance-Elektroautos baut.

Volkswagen macht sich bereit für den VW ID.3 GTX Volkswagen frischte im Rahmen der IAA 2023 den VW ID.4 und VW ID.5 auf und auch die GTX-Modelle bekamen etwas Aufmerksamkeit und mehr Power. Doch der Fokus lag auf dem […]8. September 2023 JETZT LESEN →

-->