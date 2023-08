Neues Elektroauto vorgestellt: Der Volvo EM90 ist kein weiterer SUV

Volvo hat bereits einige Elektroautos im Portfolio, aber es sind bisher alles SUVs. Das wird sich allerdings bald ändern, denn der Volvo EM90 wurde diese Woche ganz offiziell angekündigt und wir haben auch schon die ersten Teaser für euch.

Der Volvo EM90 ist laut Hersteller „die erste vollelektrische Großraumlimousine“, aber es ist keine klassische Limousine, es ist ein „vollelektrischen Premium-Van“.

Details hat Volvo bisher noch nicht genannt, wir müssen aber auch nicht lange auf diese warten, denn die Ankündigung findet am 12. November statt. Volvo wird an diesem Tag auch direkt die Bestellbücher öffnen, vorerst allerdings nur in China.

Große Elektroautos mit viel Platz und Premium sind dort beliebt und Volvo ist nicht die einzige Marke, deren Fokus auf China als weltweit größtem Automarkt und auch größtem Markt für Elektroautos liegt. Mal schauen, ob wir irgendwann eine ganz normale Limousine bekommen, quasi sowas wie einen Volvo ES60 oder Volvo ES90.

