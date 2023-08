Hyundai Ioniq 7: Neues Elektroauto rückt näher

Hyundai hat mehrere Elektroautos mit der aktuellen Plattform geplant, den Anfang machte der Ioniq 5, gerade wird der Ioniq 6 ausgeliefert und den Ioniq 7 zeigte man 2021 bereits als erstes Konzept. Und da dürfte sehr bald die Serienversion folgen.

Im Sommer habe ich immer wieder Bilder von einem verhüllten Erlkönig in Medien gesehen und in Südkorea hat man den Hyundai Ioniq 7 in einem Parkhaus entdeckt. Es war genug Zeit für ein kleines Video und sogar einen Vergleich mit dem Kia EV9.

Die Hyundai Motor Group hat bisher meistens sehr ähnliche Modelle der beiden Marken präsentiert, mal macht die eine, mal die andere den Anfang. Wie man sieht, wird der Ioniq 7 aber ein echtes Schiff und ein verdammt großer Elektro-SUV sein.

Noch ein großer SUV? Ja. Aber vermutlich kommen danach die kompakten Modelle von Hyundai, also ein Ioniq 4, ein Ioniq 3 und ein Ioniq 2. Hyundai könnte den Ioniq 7 noch in diesem Jahr vorstellen, der Marktstart ist jedenfalls für 2024 vorgesehen.

