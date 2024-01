Volvo plant ganz neue Plattform für Elektroautos

Volvo baute bei den ersten Elektroautos die bekannten Verbrenner um und nutzte eine Verbrenner-Plattform für neue Modelle, wie den Volvo C40. Mit dem Volvo EX30 stehen jetzt die ersten Elektroautos an, die eine passende Plattform nutzen.

420 Millionen Euro für Elektroauto-Plattform

Doch hier ist noch nicht Schluss, denn Volvo möchte eine komplett neue Plattform für Elektroautos entwickeln und bekommt dabei Unterstützung. Die Europäische Investitionsbank (EIB) investiert 420 Millionen Euro in die Entwicklung der Plattform.

Es handelt sich dabei um einen Kredit für die Volvo Car Corporation, bei dem man die Entscheidung unterstützen möchte, dass die Marke bereits ab 2030 komplett auf Verbrenner verzichtet. Der Mobilitätssektor ist weiterhin ein großer Faktor bei der Klimakrise und auf diesem Weg möchte man den Wandel besser unterstützen.

Details zur neuen Plattform für Elektroautos gibt es noch nicht, aber es geht auch erst jetzt los, denn die Kosten sollen auch „Forschung und Entwicklung“ abdecken, was dafür spricht, dass es bisher nur eine Idee gibt. Volvo gehört zum Geely-Konzern, auch andere Marken könnten diese neue Plattform also in Zukunft nutzen.

