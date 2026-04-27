Steam Machine hat einen Preis und Valve nennt bald Details
Valve kämpft mit der RAM- und Speicherkrise, welche die neue Hardware rund um die Steam Machine negativ beeinflusst. Von offizieller Seite gab man vor ein paar Wochen an, dass man „hofft“, dass die Steam Machine in diesem Jahr erscheint.
Letzte Woche ging versehentlich ein Review für den neuen Steam Controller online, der wohl 99 Dollar bzw. 99 Euro kosten wird. Laut Insider Gaming wird Valve bald weitere Details zur neuen Hardware nennen, auch den Preis für die Steam Machine.
In den letzten Wochen wurde intern viel diskutiert, so die Quelle, Valve dachte darüber nach, ob man den Preis höher ansetzt oder den Verlust in Kauf nimmt. Die Entscheidung sei getroffen, aber die Quelle weiß nicht, wie der Plan hier aussieht.
Es wäre aber durchaus möglich, dass wir noch diese Woche mehr dazu erfahren, immerhin war das Review zum Steam Controller fertig, Valve scheint Hardware an ausgewählte Medien geschickt zu haben. Ich bin wirklich gespannt, was Valve für die Steam Machine haben möchte, denn damit steht und fällt der Erfolg der Kiste.
Puh, echte Irreführung die Überschrift… ekelig so was. 🤮🤢
Es steht doch bereits in der Headline, dass die Details erst „bald“ genannt werden.
Was ist den jetzt der Preis für die Steam Machine?
Solltest vielleicht die Überschrift anpassen. Einen Preis für die Steam Machine hast du nämlich für die Leser nicht.
Daher steht da „hat einen Preis“ und nicht „das ist der Preis“, denn bisher existiert der laut Quelle nur intern.
Ja, aber welchen Preis hat sie denn genau. Wenn es so im Titel geschrieben wird erwartet man den Preis der Steam Machine und nicht den Preis des Controllers oder click bait.
Dann hast du eine falsche Erwartung an uns, denn wir nutzen seit Jahren hier und da Clickbait.
Hier ist es aber echt schon heftig, wie man click bait anwendet. In dem Maße agieren nur sehr wenige Webseiten. Selbst YouTube Thumbnails sind da humaner. Macht da lieber einen Spendenaufruf, falls es finanziell knapp ist.
Hast du denn ein Abo abgeschlossen? Falls nicht, kannst du dir solche Sprüche sparen.
Dann bist du nicht viel im Internet unterwegs 😂