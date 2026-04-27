Steam Machine hat einen Preis und Valve nennt bald Details

Valve kämpft mit der RAM- und Speicherkrise, welche die neue Hardware rund um die Steam Machine negativ beeinflusst. Von offizieller Seite gab man vor ein paar Wochen an, dass man „hofft“, dass die Steam Machine in diesem Jahr erscheint.

Letzte Woche ging versehentlich ein Review für den neuen Steam Controller online, der wohl 99 Dollar bzw. 99 Euro kosten wird. Laut Insider Gaming wird Valve bald weitere Details zur neuen Hardware nennen, auch den Preis für die Steam Machine.

In den letzten Wochen wurde intern viel diskutiert, so die Quelle, Valve dachte darüber nach, ob man den Preis höher ansetzt oder den Verlust in Kauf nimmt. Die Entscheidung sei getroffen, aber die Quelle weiß nicht, wie der Plan hier aussieht.

Es wäre aber durchaus möglich, dass wir noch diese Woche mehr dazu erfahren, immerhin war das Review zum Steam Controller fertig, Valve scheint Hardware an ausgewählte Medien geschickt zu haben. Ich bin wirklich gespannt, was Valve für die Steam Machine haben möchte, denn damit steht und fällt der Erfolg der Kiste.