The Boys: Nicht nur das Orignal endet, auch das Spin-off

Mit der fünften Staffel von The Boys endet die Serie am 20. Mai offiziell, aber nicht nur das, wie man jetzt bestätigt hat, geht es auch bei Gen V, dem ersten Spin-off, nicht weiter. Amazon hat die Serie von Prim Video nach zwei Staffeln eingestellt.

Die Ankündigung kommt etwas überraschend, immerhin ist das für viele eine eher negative Meldung, während sie gerade The Boys schauen, aber die Charaktere, ein paar jedenfalls, sollen im „Vought Cinematic Universe“ weiterhin zu sehen sein.

Damit war es das aber vorerst mit dieser Zeitlinie, denn das nächste Spin-off für 2027, welches sich Vought Rising nennt, erzählt die Geschichte von Soldier Boy und Stormfront alias Liberty in den 50ern. Mal schauen, wie es mit The Boys und der Universität der Superhelden weitergeht und was Amazon hier geplant hat.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.