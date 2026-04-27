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Audi macht Platz und stellt zwei Modelle ein

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Audi hat den A1 nach 1.389.658 ausgelieferten Einheiten und den A2 nach 887.231 Einheiten offiziell eingestellt, die beiden Modelle waren vor allem in Deutschland, Großbritannien und Italien sehr beliebt, sonst waren es keine Bestseller für Audi.

Nachfolger hat Audi nicht geplant, aber diesen Markt im elektrischen Zeitalter doch nicht komplett aufgeben und zeigt noch Ende 2026 den A2 e-tron. Angeblich ist sogar noch ein elektrischer Kompaktwagen bei Audi geplant, aber erst 2030.

Audi wollte diesen Bereich also eigentlich verlassen, solche Modelle haben nicht die beste Gewinnmarge, aber man hat erkannt, dass sie doch wichtig sind, um neue Kunden zu gewinnen. Mal schauen, ob irgendwann nicht doch ein Audi Q2 e-tron kommt, immerhin plant Volkswagen einen elektrischen VW T-Roc für die Zukunft.

Und diese Basis könnte man auch schnell für Audi anpassen.

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26. April 2026 | Jetzt lesen →

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