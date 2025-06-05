Volvo will 2026 den Sicherheitsgurt revolutionieren

Der Sicherheitsgurt hat sich in den letzten Jahren kaum weiterentwickelt. Es gibt ein paar (meistens Sportwagen) Autos, in denen er sich automatisch festzieht, doch viel mehr hat sich hier nicht getan. Volvo will das Thema nächstes Jahr angehen.

Mit dem vollelektrischen Volvo EX60 wird der erste „multi-adaptive Sicherheitsgurt“ eingeführt, so die Marke. Dieser greift auf verschiedenen Fahrzeugsensoren zu und bekommt Daten in Echtzeit. Der Schutz wird hier „auf die nächste Stufe“ gehoben.

Heißt? Größe, Gewicht, Körperform, Sitzposition und Verkehrssituation werden in Echtzeit analysiert und so passt sich beispielsweise die Gurtkraft an. Bei großen Personen wird zum Beispiel mehr Kraft benutzt (Kopfverletzungen verringern) und bei kleinen Insassen wird die Kraft etwas reduziert (Rippenbrüche minimieren).

Mit Over-the-Air-Updates will Volvo den Sicherheitsgurt weiter verbessern, er wird also theoretisch „smart“. Man spricht von einem „Meilenstein für die automobile Sicherheit“ und betont, dass Volvo den Dreipunkt-Sicherheitsgurt erfand (1959).