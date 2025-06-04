Mobilität

Peugeot bezieht Stellung: Gehoben, aber kein Premium

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Peugeot Logo Header

Stellantis wollte Peugeot in den letzten Jahren durchaus etwas mehr in Richtung „Premium“ als Marke rücken, aber von diesem Ansatz rückt Alain Favey (der die französische Marke seit Anfang 2025 leitet) wieder ab, so die Automobilwoche.

Peugeot: Autos im gehobenen Volumensegment

Peugeot sei eine Marke im „gehobenen Volumensegment“ und kein Premium, aber auch kein, und das betonte der Chef diese Woche auch ganz klar, „Low Cost“. Für 2025 peilt man in etwa so viele Einheiten wie 2024 (also rund 1,1 Millionen) an.

Der Fokus von Peugeot liegt auf den Segmenten C (Mittelklasse), D (gehobene Mittelklasse) und B (Kleinwagen), ein Comeback im A-Segment, wie damals mit dem Peugeot 107, wird es nicht mehr geben (dafür ist jetzt auch Leapmotor da).

Peugeot: Ein Auto mit mehreren Antrieben

Man sieht die Stärke in den „Multi-Energy-Plattformen“, denn die Modelle von Stellantis gibt es meistens als Verbrenner und Elektroauto. Der Kunde soll laut Alain Favey entscheiden, welchen Antrieb er möchte, Hybrid wird auch oft angeboten.

Peugeot habe sich „etwas von den Kunden distanziert“, so der neue Chef, jetzt will man „wieder die Nähe zu Kunden“ finden. Qualitätsprobleme, wie es sie in den letzten Jahren häufiger gab, da ist man sehr selbstkritisch, sollen behoben werden.

Mit dieser Kursanpassung ist Peugeot nicht alleine, viele Marken wollten den Wandel der Branche nutzen, um sich neu und vor allem höher zu positionieren. Und das, ohne mehr zu bieten. Mittlerweile rücken viele Marken wieder etwas davon ab.

Id. Gti Concept Studie

VW Golf und T-Roc: Volkswagen bereitet sich auf elektrische Zukunft vor

Der VW Golf und VW T-Roc werden mit der kommenden Generation (und der SSP-Plattform) gegen Ende des Jahrzehnts vollelektrisch. Volkswagen…

4. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tobias 🏅
    sagt am

    „Und das ohne mehr zu bieten“. Exakt. Ich habe Peugeot nie als Marke wahrgenommen, die mir einen Extra-Taler wert wäre.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Peugeot bezieht Stellung: Gehoben, aber kein Premium
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität