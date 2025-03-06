Volkswagen mit physischen Tasten: VW kehrt zurück zu den Wurzeln

Der kommende VW ID.1 wird ebenfalls physische Tasten an den wichtigsten Stellen haben, das haben wir beim gestrigen Konzept gesehen. Beginnend mit dem VW ID.2, der 2026 ansteht, wird es auch keine Touch-Experimente mehr bei VW geben.

Im Gespräch mit Autocar hat Andreas Mindt heute betont, dass es ein Auto und kein Smartphone sei. Neben den Tasten auf dem Lenkrad wird man die fünf wichtigsten Funktionen (Temperatur auf beiden Seiten, Lüftung, Lautstärke und Warnblinker) bei Volkswagen immer mit physischen Tasten bedienen können.

Diesen Fehler werden wir nie wieder machen. Am Lenkrad werden wir physische Tasten haben. Kein Rätselraten mehr. Es gibt ein Feedback, es ist echt, und die Leute lieben das.

Ich verstehe nur nicht, wieso das so lange dauert, bis es VW ändert, denn auch die aktuellen Modelle und Facelift-Versionen haben noch viel Touch bei VW. Wäre das, wenn auch mit mehr Aufwand und Kosten, nicht schon jetzt möglich gewesen?

Das bedeutet übrigens nicht, dass Touchscreens verschwinden, im Gegenteil, das betrifft allerdings die bekannten und beliebten Bedienelemente im Auto. Finde ich gut. Das mit der Klimasteuerung ist mir zwar nicht ganz so wichtig, das mache ich mittlerweile oft per Sprache, aber vor allem auf dem Lenkrad begrüße ich das sehr.