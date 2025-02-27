Vorsprung durch Technik: Audi will eine „beschleunigte Transformation“

Audi befindet sich im Wandel, die VW-Marke stellt sich gerade ganz neu auf. Zum Start ins Jahr gab es die Matrix-Organisation und ab dem 1. März geht man den nächsten „wichtigen Schritt“. Bei Audi entsteht dann eine ganz neue Abteilung.

Diese nennt sich „Transformation, Consulting und Organisation“ und wird laut Audi von Yvonne Bettkober geleitet, die vorher bei Volkswagen, Microsoft und Amazon gearbeitet hat. Audi strebt eine „beschleunigte Transformation“ in diesem Jahr an.

Es geht vor allem um „schnelles Handeln mit kurzen Entscheidungswegen“, so Yvonne Bettkober, der Konzern will sich mit der „Audi Agenda“ in Zukunft „stärker auf Produkte und Kundenbedürfnisse“ fokussieren und Innovationen vorantreiben.