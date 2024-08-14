VR Banking-App integriert wero

Fintech

Die VR Banking App hat eine neue Funktion: Ab sofort können Nutzer teilnehmender Banken die neue digitale Bezahllösung „wero“ nutzen.

Mit wero ist es möglich, ohne IBAN in Echtzeit Geld von Konto zu Konto zu senden und zu empfangen. Es genügt, die Handynummer des Empfängers anzugeben. Auch die bekannten Kwitt-Funktionen bleiben erhalten und können wie gewohnt genutzt werden.

Die Initiative, die von europäischen Banken wie der Deutschen Bank, den Sparkassen sowie den Volks- und Raiffeisenbanken unterstützt wird, soll quasi PayPal oder Apple Pay Konkurrenz machen. Wir hatten bereits darüber berichtet.

  1. Mat 🌟
    sagt am

    Also I’m Gegensatz zu Sofortüberweisungen (welche bald kostenlos und Pflicht sind) muss man sich zuerst registrieren? Totgeburt – so schön eine PayPal-Alternative auch wäre.

