VW ID.1: Volkswagen zeigt neue Bilder für günstiges Elektroauto

Volkswagen wird uns diese Woche ein Konzept namens „EVERY1“ vorstellen und somit die Grundlage für den VW ID.1, der gegen 2027 kommt. Es soll ein kompaktes Elektroauto für unter 20.000 Euro werden und es wird „mehr als nur ein Auto“.

Nach einem ersten Teaser und ersten Skizzen hat Volkswagen jetzt neue Bilder veröffentlicht. Man sieht einen Slogan „(Your) Volkswagen“, man sieht einen Teil der Felge, die an die ID-Reihe erinnert, und man sieht schon einen Teil vom Heck.

Volkswagen wird das erste Konzept für den VW ID.1 am 5. März vorstellen und ich muss sagen, dass ich die ersten Bilder für den Nachfolger des elektrischen VW Up ganz „nett“ finde. Das Design der ID-Reihe ist hier schon wieder komplett abgehakt.