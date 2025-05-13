VW ID.2: Günstiges Elektroauto wird später als geplant gezeigt

Mobilität

Volkswagen wird den VW ID.2 wohl doch nicht mehr 2025 zeigen, wie es bisher gerne behauptet wurde. Laut Edison ist die Weltpremiere nicht für die IAA 2025 im Herbst geplant, aktuell peilt Volkswagen das erste Quartal 2026 an. Ein Marktstart war sowieso für 2026 vorgesehen. Und 2026 steht noch mehr auf dem Plan.

Drei Monate nach dem VW ID.2 wird Volkswagen den VW ID.2 X zeigen, eine neue SUV-Version des günstigen Elektroautos. Insgesamt sind vier Modelle in der neuen Kategorie geplant, die anderen zwei kommen von Cupra (Raval) und Skoda (Epic).

Die Weltpremiere ist laut Quelle Februar oder März geplant und wir werden auch die Version für rund 25.000 Euro sehen. Der VW ID.2 kann dann kurz nach Ostern bei Volkswagen bestellt werden und sollte kurz nach der Sommerpause bei den ersten Kunden stehen. Es wird also noch ein gutes Jahr dauern, bis der VW ID.2 startet.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst

Die aktuelle Generation der MEB-Elektroautos neigt sich dem Ende und vielleicht sollte man bei Interesse an einem Modell aus dem…

13. Mai 2025 | Jetzt lesen →

