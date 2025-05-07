VW ID.3 bleibt: Elektroauto hat wohl eine Zukunft bei Volkswagen

Volkswagen wirbt derzeit gerne mit dem elektrischen VW Golf, der noch vor 2030 als VW ID Golf kommen dürfte. Doch was passiert dann eigentlich mit dem VW ID.3, wird dieser eingestellt? Dieser Schritt hat sich vor etwa einem Jahr angedeutet.

Doch laut Autocar gibt es mittlerweile konkrete „Hinweise“, dass Volkswagen eine ganz neue Generation des VW ID.3 plant und das Elektroauto im Portfolio bleibt. Da sich Golf und ID.3 aber ähnlich sind, soll der ID.3 eine andere Richtung einschlagen.

Der VW ID.3 wird nächstes Jahr ein großes Upgrade und zweites Facelift erhalten, danach dürfte der Fokus auf die neue Generation wandern. Details zum nächsten VW ID.3, also zur ganz neuen Generation, gibt es bisher allerdings noch nicht.