VW ID.4 für unter 20.000 Euro: Volkswagen mit Preiskampf in China

Volkswagen dachte sehr lange Zeit, dass man dem Preiskampf bei Elektroautos entgehen kann, aber die Kunden waren anderer Meinung. Mittlerweile gibt es auch bei uns erste Angebote, aber der Wettbewerb für VW in China ist noch viel härter.

Den Anfang machte vor ein paar Monaten der VW ID.3, jetzt zieht man auch beim VW ID.4 nach, den man laut CarNewsChina für umgerechnet ca. 18.500 Euro in China verkauft. Zum Start waren es umgerechnet über 25.000 Euro in China.

Die Preise in China kann man nicht mit denen in Deutschland vergleichen, keine Frage, aber ich bin gespannt, ob nach dem VW ID.3 auch Aktionen für den VW ID.4 bei uns folgen werden. Ein für 2025 geplantes Facelift wurde immerhin gestrichen und die neue Version kommt erst 2027, da kann man nur über den Preis reagieren.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Volkswagen einige Angebote für 2025 geplant hat, mit denen man natürlich wartet, bis es wirklich nötig wird. Falls sich technisch in diesem Jahr nichts beim VW ID.4 tut, wären hier ein paar gute Deals möglich.