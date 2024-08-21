Mobilität

VW ID Buzz: Volkswagen nennt Preis für neue Basis und Top-Version

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Volkswagen Vw Id Buzz Header

Volkswagen baut das Portfolio des ID Buzz aus und wir haben endlich die Details zu den neuen Versionen. Fangen wir mit dem VW ID Buzz GTX an, der im Frühjahr von Volkswagen gezeigt wurde, dieser startet bei 73.102 Euro hier in Deutschland.

Wer einen etwas längeren Radstand und den etwas größeren Akku möchte, der startet bei 74.928 Euro und im Konfigurator landet man schnell bei über 80.000 Euro für den elektrischen Bulli. Und da habe ich keine Farbe und Felge geändert.

VW ID Buzz mit neuer Basisversion

Aber Volkswagen hat größere Pläne für den VW ID Buzz und kündigte im Sommer auch eine Version mit kleinerem Akku an. Der VW ID Buzz Freestyle startet somit bei 49.998 Euro in Deutschland und der VW ID Buzz Pure fängt bei 54.127 Euro an.

Es gibt 125 kW (170 PS) und mit der 59-kW-Batterie, die man mit 165 kW laden kann, werden um die 330 km nach WLTP-Wert möglich sein, so Volkswagen. Da wird man im Winter mit etwas mehr Tempo nah an 200 km mit dem Buzz kommen.

Schönes Elektroauto, mir hat er vor einem Jahr sehr viel Spaß gemacht, aber es bleibt dabei, er ist absurd teuer. Wobei der Multivan als Verbrenner wahrlich auch kein Schnäppchen ist. Man ist bei Volkswagen Nutzfahrzeuge von sich überzeugt.

Audi Q8 Etron Header

Audi Q8 e-tron: Das Elektro-Flaggschiff steht wohl vor dem Aus

Diese Woche haben die finalen Gespräche in Brüssel begonnen, es geht um die Zukunft des Werks von Audi, in dem…

21. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian Linke 👋
    sagt am

    Wenn man sich schon über die Preise aufregt, sollte man doch bitte vorher etwas recherieren.
    Gtx hat schon 20 Zoll Alufelgen. Was will man da noch Geld für andere Räderausgeben. 5 von 6 Farben kosten keinen Aufpreis.
    Sicher ist der GTX kein Schnäppchen, aber sollte man wenigsten bei den Infos sich nicht auf Glauben verlassen so nach dem Motto bei VW kostet alles Aufpreis.

    Antworten
  2. Chris. 🌟
    sagt am

    wie schon mehrfach erwähnt – „Wagen für’s Volk“ baut dieser Konzern schon lange nicht mehr – ohne Firmen- und Behördenverkäufe wären die schon lange dicht :(

    Antworten
    1. F ☀️
      sagt am zu Chris. ⇡

      Dafür verkaufen sie komischerweise aber relativ viele Autos.

      Antworten
    2. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Chris. ⇡

      Als Zweitgrößter Autohersteller der Welt von der Anzahl der verkauften Autos her, würde dir VW sicher widersprechen. Wenn nicht VW, wer soll dann „Wagen für das Volk“ herstellen? Von der Menge her sind es nur VW und Toyota.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID Buzz: Volkswagen nennt Preis für neue Basis und Top-Version
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen
Doktor Sim Dr Sim
DR.SIM streicht Anschlusspreis in allen Tarifen
in Tarife | Update
FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6825 4G und FRITZ!WLAN Stick 6700 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt
in Hardware
Skoda Enyaq Rs Race 1
Zulassungszahlen im EU-Automarkt: Elektro und Hybrid steigen
in Mobilität
Trade Republic Spiegelkarte Header
Phishing-Warnung: Trade Republic, PayPal und Commerzbank im Fokus
in Fintech