VW will seine neuen Elektroautos „netter“ aussehen lassen

VW-Designchef Andreas Mindt möchte das Erscheinungsbild der neuen Elektroautos von VW freundlicher gestalten und die Bedienung des Cockpits vereinfachen.

Er betont, wie wichtig ein sympathisches Erscheinungsbild für die Fahrzeuge ist und möchte sich vom futuristischen Design der Modelle ID.3 und ID.4 entfernen, da diese bereits in einer Zukunft angekommen sind, in der sich das Unternehmen bereits befindet. So heißt es:

Als die rauskamen, wollte der Konzern signalisieren, dass wir in eine neue Zeit aufbrechen. Aber heute sind wir bereits mittendrin in der Zukunft. […] Für uns ist wichtig, dass unsere Autos ein sympathisches Gesicht haben. Wir greifen niemanden an.

Mindt setzt bei der Gestaltung neuer Modelle auf die Werte Stabilität, Sympathie und Unverwechselbarkeit. Außerdem will VW auf Kundenkritik reagieren, insbesondere im Zusammenhang mit Touch-Bedienfeldern für die Klimaanlage.

Mindt betont gegenüber der „NOZ“, dass die Bedienung nicht zu kompliziert sein darf und schlägt vor, einige Funktionen mit physischen Knöpfen auszustatten, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Er weist auch auf die zunehmende Bedeutung der Sprachsteuerung hin und erwartet, dass diese in Zukunft die physische Bedienung weiter ersetzen wird.

