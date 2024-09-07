waipu.tv bekommt neue Kanäle

Waipu.tv hat in dieser Woche sein Programm erweitert und bietet zwei neue Kanäle an, die sowohl Comedy-Fans als auch Liebhaber des Landlebens begeistern sollen.

Der erste Kanal, Landlust TV, richtet sich an Zuschauer, die die idyllischen Seiten des Landlebens schätzen. Inspiriert von der bekannten Zeitschrift „Landlust“ präsentiert der Sender ein breites Spektrum an Inhalten rund um das Leben auf dem Land. Von Garten- und Kochsendungen über kreative Workshops bis hin zu Dokumentationen deckt Landlust TV alle Aspekte des Landlebens ab.

Parallel startet Ladykracher TV, ein temporärer Eventkanal, der die preisgekrönte Sketch-Comedy „Ladykracher“ von Anke Engelke zeigt. Dieser Sender ist ein Muss für alle, die originelle und stilvolle Comedy lieben. „Ladykracher“ bietet humorvolle Einblicke in den hektischen Großstadtalltag und karikiert das Leben von überdrehten Businessfrauen, stolzen Müttern und anderen skurrilen Charakteren. Die Inhalte von Ladykracher TV stehen auch nach dem Veranstaltungszeitraum in der waiputhek zur Verfügung.

Beide Kanäle stehen allen waipu.tv-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Die Nutzer von waipu.tv können das TV-Programm auf bis zu vier Geräten – egal ob Smartphone, Chromecast, Fire-TV, Browser auf dem Laptop, Tablet oder PC – gleichzeitig empfangen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Kanälen sind unter waipu.tv verfügbar.

