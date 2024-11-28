waipu.tv: Halber Preis für viele Pakete

Der Online-TV-Anbieter Waipu.tv bietet während der Cyberweek 2024 sein bisher bestes Angebot an. Noch bis zum 2. Dezember erhalten Kunden für 12 Monate 50 Prozent Rabatt auf die beliebtesten Pakete.

Neu ist, dass diesmal nicht nur die klassischen Pakete, sondern auch Kombi-Angebote mit Netflix und erstmals Disney+ enthalten sind. Damit bietet waipu.tv sowohl Neu- als auch wechselnde Bestandskunden ein interessantes Schnäppchen an.

Die Preisvorteile können sich sehen lassen: Das Comfort-Paket kostet monatlich 3,74 € statt 7,49 €, das Perfect Plus mit 4K-Stick ist um 8,00 € zu haben. Auch die Kombi-Pakete locken mit Rabatten, wie z. B. Perfect Plus mit Netflix oder Disney+ Standard mit Werbung, die ab 8,00 € bzw. 9,00 € monatlich erhältlich sind. Diese Rabatte ermöglichen Einsparungen von bis zu 199 € pro Jahr.

Kunden können das Angebot ausschließlich über die Aktionsseite von waipu.tv nutzen. Es gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten für Pakete mit 4K Stick, andere Pakete sind monatlich kündbar. Das Angebot ist limitiert und nur bis zum 2. Dezember buchbar.

Wichtig: Das Angebot ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar und ersetzt etwaige Testphasen. Für Bestandskunden gilt der Rabatt nur beim Upgrade auf ein höherwertiges Paket.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Paketen sind unter waipu.tv verfügbar.

Zur waipu.tv-Aktion →

