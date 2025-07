waipu.tv überrascht mit Disney+ Deal – alle Details zur 50-%-Aktion

Mit Beginn der gemütlichen Herbst- und Winterzeit präsentiert waipu.tv ein attraktives Angebot für seine Kunden: das Perfect Plus Paket kombiniert mit Disney+. Dieses Paket bietet Zugang zu aktuellen TV-Sendungen, Live-Events sowie den besten Blockbustern und Serien von Disney+. Damit ist für eine unterhaltsame Vorweihnachtszeit und darüber hinaus gesorgt.

Ein Highlight des Angebots ist der 50-prozentige Rabatt auf das Paket waipu.tv Perfect Plus, das in Kombination mit Disney+ Standard für nur 9,00 € monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten erhältlich ist. Damit sparen Kunden im Vergleich zum Normalpreis 108,00 € im Jahr. Das Angebot startet am heutigen 15. Oktober 2024 um 10:00 Uhr und soll „nur kurze Zeit“ zu haben sein.

Neben dem Disney+ Content, der eine Vielzahl an Blockbustern und exklusiven Originalen umfasst (bis zu 2 Streams gleichzeitig sind möglich), bietet waipu.tv mehr als 280 TV-Sender in HD. Das Angebot kann pro Account nur einmal eingelöst werden. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können von diesem Angebot profitieren.

Zur waipu.tv Disney+ Aktion →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

