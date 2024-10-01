waipu.tv überrascht mit Geburtstags-Deal – alle Details zur 50-%-Aktion

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv feiert seinen achten Geburtstag und bietet eine Aktion an, bei der Neu- und Bestandskunden 50 % Rabatt auf verschiedene TV-Pakete erhalten.

Update: Die Aktion wurde bis zum 6. Oktober verlängert.

In den letzten acht Jahren hat sich der Streaming-Dienst stark entwickelt und bietet inzwischen über 280 Sender sowie mehr als 30.000 Inhalte auf Abruf. Mit der neuen Jubiläumsaktion können Kunden von deutlichen Preisvorteilen profitieren.

Die Rabattaktion umfasst die folgenden Pakete: Comfort, Perfect Plus sowie Perfect Plus mit Netflix (Standard mit Werbung, Standard oder Premium). Ab dem 11.09.2023 können Kunden das Comfort-Paket für 3,74 € und das Perfect Plus-Paket für 6,50 € pro Monat abonnieren.

Für Nutzer, die Netflix im Bundle mit waipu.tv wünschen, gibt es ebenfalls attraktive Angebote. Das Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung ist für 8,00 € monatlich erhältlich, während das Standard-Paket ohne Werbung 12,74 € und das Premium-Paket 15,74 € kostet.

waipu.tv Pakete zum halben Preis buchen

Alle Pakete bieten eine Ersparnis von 50 % über einen Zeitraum von 12 Monaten. Im Detail spart man beim Comfort-Paket 45 €, beim Perfect Plus-Paket 78 € und beim Perfect Plus mit Netflix bis zu 189 €. Die Aktion richtet sich sowohl an Neukunden als auch an Bestandskunden, die in ein höherwertiges Paket wechseln möchten.

Die bereits hinterlegten Gutscheine für die Rabatte sind bis zum 06.10.2024 verfügbar, solange der Vorrat reicht. Jedes Paket kann monatlich gekündigt werden, und nach Ablauf der 12 Monate gelten die regulären Preise. Einzige Bedingung: Pro Account darf nur ein Gutschein eingelöst werden, und eine Kombination mit anderen Rabattaktionen ist nicht möglich.

