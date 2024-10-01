Schnäppchen

waipu.tv überrascht mit Geburtstags-Deal – alle Details zur 50-%-Aktion

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Waipu Tv

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv feiert seinen achten Geburtstag und bietet eine Aktion an, bei der Neu- und Bestandskunden 50 % Rabatt auf verschiedene TV-Pakete erhalten.

Update: Die Aktion wurde bis zum 6. Oktober verlängert.

In den letzten acht Jahren hat sich der Streaming-Dienst stark entwickelt und bietet inzwischen über 280 Sender sowie mehr als 30.000 Inhalte auf Abruf. Mit der neuen Jubiläumsaktion können Kunden von deutlichen Preisvorteilen profitieren.

Die Rabattaktion umfasst die folgenden Pakete: Comfort, Perfect Plus sowie Perfect Plus mit Netflix (Standard mit Werbung, Standard oder Premium). Ab dem 11.09.2023 können Kunden das Comfort-Paket für 3,74 € und das Perfect Plus-Paket für 6,50 € pro Monat abonnieren.

Für Nutzer, die Netflix im Bundle mit waipu.tv wünschen, gibt es ebenfalls attraktive Angebote. Das Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung ist für 8,00 € monatlich erhältlich, während das Standard-Paket ohne Werbung 12,74 € und das Premium-Paket 15,74 € kostet.

waipu.tv Pakete zum halben Preis buchen

Alle Pakete bieten eine Ersparnis von 50 % über einen Zeitraum von 12 Monaten. Im Detail spart man beim Comfort-Paket 45 €, beim Perfect Plus-Paket 78 € und beim Perfect Plus mit Netflix bis zu 189 €. Die Aktion richtet sich sowohl an Neukunden als auch an Bestandskunden, die in ein höherwertiges Paket wechseln möchten.

Die bereits hinterlegten Gutscheine für die Rabatte sind bis zum 06.10.2024 verfügbar, solange der Vorrat reicht. Jedes Paket kann monatlich gekündigt werden, und nach Ablauf der 12 Monate gelten die regulären Preise. Einzige Bedingung: Pro Account darf nur ein Gutschein eingelöst werden, und eine Kombination mit anderen Rabattaktionen ist nicht möglich.

Zur waipu.tv Geburtstags-Aktion →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René Fischer 🏅
    sagt am

    Schade, eine Verlängerung eines bereits bestehenden Paketes (also ohne Up oder Downgrade) ist nicht möglich. Naja, mal schauen ob es am Black Friday wieder eine Option für eine Verlängerung gibt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / waipu.tv überrascht mit Geburtstags-Deal – alle Details zur 50-%-Aktion
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update
DJI Mini 5 Pro Drohne vorgestellt – kostet ab 799 €
in Hardware
Nothing stellt Nothing OS 4.0 vor – Beta startet „in Kürze“
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update
in Firmware und OS
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.