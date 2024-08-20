waipu.tv und WOW Live-Sport von Sky: Jahrespaket mit starkem Rabatt

Pünktlich zum Start der Bundesliga bietet waipu.tv ein besonderes Angebot, das sowohl Entertainment- als auch Sportfans begeistern soll.

Das Perfect-Plus-Paket mit WOW Live-Sport kombiniert die TV-Inhalte von waipu.tv mit den Live-Sportarten von Sky Sport. Mit diesem Jahrespaket sparen Kunden 14,00 € pro Monat im Vergleich zu den monatlich buchbaren Paketen, was einer Gesamtersparnis von 168,00 € pro Jahr entspricht.

Das WOW Live-Sport-Angebot umfasst eine Auswahl an Sportereignissen. Dazu gehören alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, die Premier League, der DFB-Pokal sowie Motorsport-Events wie Formel 1 und MotoGP. Auch Eishockey-, Tennis-, Golf- und Leichtathletik-Fans kommen auf ihre Kosten, mit exklusiven Übertragungen der NHL, der ATP- und WTA-Tour, der PGA Tour und vielem mehr.

Das Angebot startet am heutigen 20. August 2024 und ist ausschließlich über die Website von waipu.tv buchbar. Für 34,99 Euro im Monat erhalten Kunden das Perfect Plus Paket mit über 250 TV-Kanälen in HD sowie WOW Live Sport.

Perfect Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket

Jeden Monat nur 34,99 € statt 39,99 €

Inkl. Perfect Plus im Wert von 12,99 € mtl.

Inkl. WOW Live-Sport im Wert von 35,99 € mtl.

WOW Live-Sport-Gutschein für 12 Monate mit Zugang zur WOW-App

Jeden Monat 14,00 € sparen im Vergleich zu den Monatspaketen = insgesamt 168,00 € im Jahr sparen

Bitte bedenken: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten verlängert sich das Paket Perfect Plus jeweils um einen weiteren Monat zum dann gültigen Paketpreis (derzeit 12,99 € pro Monat), sofern es nicht vor Ablauf des 12. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann das Paket monatlich gekündigt werden. Die Buchung des Jahrespaketes Perfect Plus ist nur per Kreditkarte oder PayPal möglich.

