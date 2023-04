War Touch ein Fehler? Porsche setzt wieder auf physische Knöpfe

Mit dem Porsche Taycan bekamen wir einen komplett neuen Innenraum und die Marke warbt mit einem Schritt ins digitale Zeitalter. Bis zu drei Displays, darunter eins für den Beifahrer, und eine Touch-Steuerung für Klima und Co. in der Mitte.

Nun, die drei Displays bleiben, sie werden im neuen Cayenne eingeführt. Doch in der Mitte gibt es eine Änderung, denn das Touch-Element ist verschwunden. Jetzt setzt Porsche wieder auf physische Knöpfe und wir bekommen noch ein Drehrad.

Ist das die Rolle rückwärts? Einen Fehler will Porsche nicht eingestehen, doch auf Nachfrage von Ars Technica gab man durchaus an, dass es viele Untersuchungen gab und man auf Feedback achtet. Klingt für mich nach: Ja, das war es mit Touch.

Mit dem neuen Cayenne möchte man „etwas mehr analoges Flair“ im Auto haben, aber ich vermute mal, dass wir diesen Schritt auch mit einem möglichen Facelift beim Porsche Taycan, welches 2023 oder 2024 gezeigt werden könnte, sehen.

Und Porsche ist damit nicht alleine, denn die Volkswagen AG rudert allgemein ein bisschen mehr von Touch zurück und Hyundai wehrt sich sogar komplett dagegen.

In meinen Augen ein guter Schritt von Porsche, denn ich bin auch kein Fan der Touch-Bedienung im Taycan in der Mitte. Man kann das nicht blind machen und muss hinschauen, was die Sicherheit gefährdet. Das hat Porsche auch erkannt.

