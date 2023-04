Kein neuer Verbrenner: Volkswagen trennt sich vom VW Golf

Volkswagen hat am Wochenende bestätigt, was sich bereits angedeutet hat: Der VW Golf wird als Verbrenner eingestellt. Kommendes Jahr wird es nochmal ein sehr großes Upgrade in Form eines Facelifts geben, dann war es das mit dem VW Golf.

Wir bekommen keinen VW Golf 9

Das Auto wird uns also noch ein paar Jahre begleiten, so ein Upgrade dürfte eine gute Grundlage bis 2026 sein, doch danach ist Schluss. Die aktuelle Debatte um E-Fuels ist wie erwartet nur heiße Luft, die Autohersteller ändern die Strategie nicht.

Der Golf selbst wird übrigens nicht aussterben, denn Volkswagen plant jetzt einen vollelektrischen VW Golf für die Zukunft. Damit erst aber erst gegen 2026 oder sogar 2027 zu rechnen und vermutlich wird VW dafür die SSP-Plattform nutzen.

Volkswagen hat im Gespräch mit der Automobilwoche aber nochmal betont, dass der VW ID.3 kein direkter Nachfolger für den VW Golf ist. Diese Modelle können in Zukunft parallel existieren. Aktuell ist es aber die elektrische Alternative zum Golf.

