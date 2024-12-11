Warn-App NINA: Nutzerzahlen sollen bis 2030 stark steigen

Die Bundesregierung hat die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 2024 beschlossen, um Deutschland besser auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.

Mit 33 Zielen und über 180 Maßnahmen sollen Wirtschaft, Gesellschaft, Infrastruktur und Natur widerstandsfähiger gegenüber Wetterextremen wie Hitze, Dürre oder Hochwasser werden. Die Strategie setzt eine Vorgabe des Bundesklimaanpassungsgesetzes 2023 um. Erstmals enthält die Strategie messbare Ziele und Indikatoren, um Fortschritte transparent zu machen und gegebenenfalls nachsteuern zu können.

Ein zentrales Ziel der Strategie ist die aktive Klimaanpassung in prioritären Bereichen wie Infrastruktur, Landwirtschaft, Stadtentwicklung und Gesundheit. So sollen ab 2026 städtische Grünflächen besser zugänglich gemacht, landwirtschaftliche Betriebe widerstandsfähiger gegen den Klimawandel gemacht und bis 2030 in 80 Prozent der Kommunen Klimaanpassungskonzepte eingeführt werden.

Die Maßnahmen und Instrumente sind Teil eines umfassenden Aktionsplans, der regelmäßig fortgeschrieben wird, um auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Bund plant Ausbau der Warn-App NINA

Ein Unterziel der Pläne: Die Nutzerzahlen der Warn-App NINA sollen bis 2030 um 30 Prozent steigen, was einem Zuwachs von rund 4 Millionen Nutzern entspricht. Derzeit nutzen rund 12 Millionen Menschen die App (Stand: November 2024). Als Indikator für die Zielerreichung wird die Steigerung der Nutzerzahlen herangezogen.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der Bund auf verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören die jährliche Durchführung eines bundesweiten Warntages sowie die Unterstützung entsprechender Veranstaltungen in den Ländern. Darüber hinaus ist eine Informationskampagne geplant, um die Warn-App NINA und andere Warnmöglichkeiten bekannter zu machen. Diese Maßnahmen stehen jedoch unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Die Strategie (PDF) wurde in einem Beteiligungsprozess mit Ländern, Wissenschaft, Verbänden und Bürgern erarbeitet. Ein dynamisches Monitoringsystem soll die Fortschritte messen und die Ziele alle vier Jahre anpassen. Die Bundesregierung betont, dass keine zusätzlichen bürokratischen Belastungen für Bürger und Unternehmen entstehen sollen und alle Ressorts gemeinsam Verantwortung für die Umsetzung tragen.