Weg vom Gas: Netto stellt 300 Märkte auf elektrische Wärmepumpen um

Netto (mit dem Scottie) will seine Investitionen in Energie und Klima beschleunigen. Das Unternehmen wird als Teil der dänischen Salling-Group damit fast 100 Millionen Euro in die Nachhaltigkeit der Märkte und Logistikzentren in Deutschland investieren.

In den nächsten drei Jahren möchte Netto Deutschland demnach in den knapp 300 Märkten im Eigentum die Gasheizungen entfernen und durch elektrische Wärmepumpen ersetzen. Zusätzlich werden in den Netto-Märkten in ganz Deutschland weiterhin neue „klimaneutrale“ Kühlregale sowie Türen für Kühl- und Gefriersysteme eingebaut. Obendrein sollen auf den Dächern von mehr als hundert Märkten sowie Logistikzentren Solaranlagen installiert werden.

-->

Der Grund? Laut Netto: „steigende Energiepreise, die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und der Wunsch, nicht von russischem Gas abhängig zu sein.“ Alle Initiativen sollen schnellstmöglich realisiert werden.

Der Austausch der Heizungen soll voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Der Umbau aller Kühlregale und -anlagen soll bis Ende 2026 erfolgen, während die Installation von Solarzellen auf bestehenden Gebäuden sukzessive bis 2028 umgesetzt werden soll.

EDEKA Nord wird neuer Handelspartner von „Deutschland rundet auf“ Ab dem heutigen 14. März 2022 sind die EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH und der Großteil der dazugehörigen EDEKA-, MARKTKAUF- und NATURKIND-Märkte neuer Handelspartner von „Deutschland rundet auf“. das bedeutet, ab heute können Kunden an den Kassen der teilnehmenden Verbrauchermärkte „Aufrunden…14. März 2022 JETZT LESEN →

-->