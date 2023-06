Weniger Autos geplant: Volkswagen will sich auf „Kernmodelle“ fokussieren

Volkswagen hat diese Woche bestätigt, was sich bereits angedeutet hat: Der ganze Konzern wird überarbeitet und soll „leistungsfähiger werden“. Passend dazu hat man jetzt ein Programm namens „ACCELERATE FORWARD“ ins Leben gerufen.

Volkswagen: Weniger Autos, mehr Gewinn

Das Ziel ist eine nachhaltige Ergebnisverbesserung von rund zehn Milliarden Euro in 2026. Die Volkswagen AG will das aber nicht mit Entlassungen erreichen, man will alle anderen Stellschrauben optimieren. Die „Programm-Meilensteine“ wird man bis Oktober in Abstimmung mit Arbeitnehmervertretung erarbeitet und verabschieden.

Zu den Ziele gehört auch, dass die VW-Marken besser zusammenarbeiten und die wichtigen Plattformen Modularer Querbaukasten (MQB) und Modularer E-Antriebs-Baukasten (MEB) länger bleiben und auch eine höhere Rendite abwerfen sollen.

Volkswagen selbst wird sich wieder mehr auf Volumenmodelle fokussieren und will „Kernmodelle“ auf den Markt bringen. Das bedeutet, dass das Portfolio kleiner wird und weniger neue Autos geplant werden. Projekte wie ein VW Arteon werden wir bei Volkswagen vorerst nicht mehr sehen. Und es gibt auch weniger Varianten.

Volkswagen: Die Konkurrenz macht Druck

Es stehen sehr hohe Investitionen in der Automobilbranche an und Volkswagen bekommt immer mehr Konkurrenz, denn der Wandel (Elektromobilität) ist eine gute Chance für neue Marken. Vor allem aus China spürt Volkswagen immer mehr Druck.

Ich bin mal gespannt, wie sich das langfristig entwickelt, aber es ist nicht leicht, so einen alten Dampfe auf neuen Kurs zu bringen. Mehr Gewinn klingt immer gut als Ziel, aber die Konkurrenz wird in den nächsten drei Jahren nicht schlafen und es gäbe da noch ein paar Stellschrauben bei VW, an denen man noch nicht dreht.

In meinen Augen auch deshalb, weil es weiterhin zu viele „klassische Denkmuster“ im Konzern gibt. Volkswagen will modern sein, aber denkt oft etwas zu altmodisch.

