WhatsApp verbessert die Tipp-Anzeige

WhatsApp hat eine „neue“ Tipp-Anzeige-Funktion eingeführt bzw. verschoben und erweitert. Diese wird bereits seit einiger Zeit an die User verteilt, und sollte jetzt bei einem Großteil angekommen sein. Konkret geht es um die Tipp-Anzeige in Echtzeit.

Ab jetzt können Nutzer bei WhatsApp besser sehen, wenn Teilnehmer einer Unterhaltung etwas tippen. Am unteren Rand des Chats erscheinen dann drei Punkte sowie das Profilbild der Person. Vor allem in Gruppenchats ist so besser zu sehen, wer gerade aktiv ist und die Unterhaltung verfolgt, da dort auch mehrere Profilbilder erscheinen.

Ganz neu ist die Tipp-Anzeige in WhatsApp nicht, denn bisher konnte man bereits ganz oben unter dem Usernamen erkennen, ob das Gegenüber gerade etwas schreibt oder nicht. Die neue Umsetzung ist allerdings optisch ansprechender und etwas nützlicher. Ich nutze das Feature bereits seit einigen Wochen sehr zufrieden.