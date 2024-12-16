Anleitungen

Wie der Emoji-Bereich auf dem iPhone wieder brauchbar wird

Kopf Explodiert Emoji

Seit dem Update auf iOS 18 machte mich der Emoji-Bereich regelmäßig verrückt. Apple kam auf die glorreiche Idee, diesem einen Memoji- und Sticker-Bereich voranzustellen. Das machte die Nutzung im Alltag in meinen Augen unnötig kompliziert. Zum Glück lässt sich dieser Quatsch abstellen.

Wer einfach nur die klassische, aufgeräumte Emoji-Tastatur nutzen möchte, ohne Sticker und ohne Memoji, der kann dieses Feature in den Tastatureinstellungen einfach deaktivieren. Am schnellsten klappt das so:

Emoji-Taste auf der Tastatur gedrückt halten, dann „Tastatureinstellungen“ wählen und anschließend ganz nach unten scrollen und den Schalter bei Sticker umlegen.

Tastatureinstellungen

Wie Der Emoji Bereich Auf Dem Iphone Wieder Brauchbar Wird

Anschließend besteht die Emoji-Tastatur wieder aus sämtlichen Emojis sowie einem Bereich für die zuletzt genutzten Emojis. Die Größe der einzelnen Emojis lässt sich leider nicht anpassen.

Emoji Bereich Iphone Alt Neu Geiler Besser

Wenn man regelmäßig einen sehr schnellen Zugriff auf die Sticker benötigt, wäre es natürlich unsinnig, diese Funktion abzuschalten. In der Regel gibt es aber in jeder App eine andere Möglichkeit, schnell auf die Sticker zuzugreifen. Am Ende muss das einfach jeder für sich entscheiden. (Nicht nur) mich persönlich hat das extrem genervt und deshalb habe ich das jetzt hier im Blog erwähnt.


  1. Gerald 👋
    sagt am

    Danke, hat mich auch genervt

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Also bei mir ist das nicht der Fall und ich habe einer 16er pro max und die neuste iOS Version. Unabhängig davon nutze ich die Apple Tastatur eh nicht, was ich auch jedem empfehlen würde. Selbst wenn ich auf die Standardtastatur wechsel werden mir keine memoji angezeigt.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Hazz ⇡

      Was genau ist nicht der Fall? Es geht um die Emoji-Tastatur.

      Antworten
      1. Hazz 💎
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Genau diese sieht bei mit so aus wie auch bei iOS17. Ich denke der Grund wird einfach sein, dass ich kein Memoji erstellt habe oder man verwendet einfach eine alternative Tastatur. Schein beschwert man sich hier das Memojis angezeigt werden obwohl man diese eingerichtet hat.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Hazz ⇡

          Es geht auch um die Sticker. Hast du denn den Schalter aktiviert in der iOS Emoji Tastatur?

          Antworten
  3. Der Maggu 👋
    sagt am

    Danke 🙏

    Antworten
  4. Jan 🌟
    sagt am

    Danke, mich hat das auch gestört aber ich habe nie etwas dagegen unternommen.

    Antworten
  5. Felix 🔆
    sagt am

    Danke!

    Antworten
  6. Julian II. ☀️
    sagt am

    Danke!

    Antworten
  7. Robin 🎖
    sagt am

    Danke!

    Antworten
  8. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Wie kann es sein, dass ich mich seit drei Monaten darüber ärgere und jetzt hier lesen muss, dass man es einfach abstellen kann? Es ist wirklich Zeit für Urlaub. 😂 Danke jedenfalls für den Hinweis. 👍

    Antworten

