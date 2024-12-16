Wie der Emoji-Bereich auf dem iPhone wieder brauchbar wird

Seit dem Update auf iOS 18 machte mich der Emoji-Bereich regelmäßig verrückt. Apple kam auf die glorreiche Idee, diesem einen Memoji- und Sticker-Bereich voranzustellen. Das machte die Nutzung im Alltag in meinen Augen unnötig kompliziert. Zum Glück lässt sich dieser Quatsch abstellen.

Wer einfach nur die klassische, aufgeräumte Emoji-Tastatur nutzen möchte, ohne Sticker und ohne Memoji, der kann dieses Feature in den Tastatureinstellungen einfach deaktivieren. Am schnellsten klappt das so:

Emoji-Taste auf der Tastatur gedrückt halten, dann „Tastatureinstellungen“ wählen und anschließend ganz nach unten scrollen und den Schalter bei Sticker umlegen.

Anschließend besteht die Emoji-Tastatur wieder aus sämtlichen Emojis sowie einem Bereich für die zuletzt genutzten Emojis. Die Größe der einzelnen Emojis lässt sich leider nicht anpassen.

Wenn man regelmäßig einen sehr schnellen Zugriff auf die Sticker benötigt, wäre es natürlich unsinnig, diese Funktion abzuschalten. In der Regel gibt es aber in jeder App eine andere Möglichkeit, schnell auf die Sticker zuzugreifen. Am Ende muss das einfach jeder für sich entscheiden. (Nicht nur) mich persönlich hat das extrem genervt und deshalb habe ich das jetzt hier im Blog erwähnt.