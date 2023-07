Windows 11 Preview Build 23511: Windows Spotlight und Startmenü im Fokus von Microsoft

Nachdem im letzten Windows Preview Build die neue Outlook-App als neuer Standard für E-Mails im Mittelpunkt stand, nimmt sich Microsoft im neuen Preview Build mit der Versionsnummer 23511 Windows Spotlight und das Startmenü vor. Microsoft setzt dabei auf eine neue Optik für Windows Spotlight und auf eine Vorschau-Funktion für Dateien im Startmenü.

Windows 11: Eine Reihe neuer Funktionen werden getestet

Wie bei jedem Insider Build wurden auch in dieser Vorabversion außerdem wieder eine Reihe von Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. So gibt es Verbesserungen bei der Benachrichtigungsfunktion in der Taskleiste, beim Datei-Explorer, Windows Ink und die neue Darstellung des Einstellungsmenüs kehrt in die Testphase zurück, nachdem Microsoft sie beim letzten Mal wegen Problemen zurückgezogen hatte.

Weitere Informationen und Details gibt es wie immer im Windows Insider Blog zum Nachlesen. Registrierte Tester haben ab sofort Zugang zur neuen Preview Build-Version.

Darüber hinaus kündigt Microsoft für den 2. August den Start des „August 2023 Bug Bash“ an, bei dem das Unternehmen und die Teilnehmer des Insider-Programms verstärkt auf die Fehlersuche ausgerichtet sein werden.

